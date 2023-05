Meghan Markle: Vater Thomas erhebt schwere Vorwürfe – „Schrecklich und grausam“

Zwischen Meghan Markle und ihrem Vater Thomas Markle herrscht schon seit Jahren Eiszeit. Nach einer öffentlichen Schlammschlacht ist die Situation festgefahren. Dabei beteuerte Thomas Markle jetzt, dass er unbedingt wieder Kontakt zu seiner Tochter möchte.

In einem TV-Interview spricht Thomas jetzt über Tochter Meghan Markle, erhebt schwere Vorwürfe und richtet sich direkt an ihren Ehemann Prinz Harry.

Meghan Markle: Vater Thomas mit heftigen Worten

Immer wieder sorgte Thomas Markle mit seinen öffentlichen Aussagen über seine Tochter für viel Wirbel. Dies ging sogar so weit, dass sie den Kontakt endgültig abbrach. Im Interview mit „7NEWS Spotlight“ sagt Thomas Markle nun: „Sie hat mich in Gedanken umgebracht und dann in Fernsehinterviews um mich getrauert. Ich weigere mich, von ihr begraben zu werden.“ Er beteuert: „Sie hat mich geliebt. Ich bin ihr Held. Und plötzlich wurde ich rausgeworfen.“

Für den endgültigen Bruch zwischen Vater und Tochter sorgte damals ein Brief. Meghan Markle bat ihren Vater in diesem, nicht mehr mit der Presse zu sprechen. Stattdessen gab er ihn an „Associated Newspapers“, die Teile davon veröffentlichten. „Als sie mir diesen Brief schrieb, gab es keine Adresse, an die ich hätte antworten können. Es war so schrecklich und grausam“, so Thomas Markle im neusten TV-Interview.

Appell an Prinz Harry

Sein größter Wunsch sei es, dass er wieder Kontakt zu seiner Tochter habe. „Wie kann ich das wieder in Ordnung bringen?“, fragt er. „Ich wünschte, wir könnten uns hinsetzen und miteinander reden. Ich wünschte, wir könnten unsere Differenzen beseitigen.“

Als möglichen Streitschlichter zwischen ihm und seiner Tochter sieht er Ehemann Prinz Harry und nimmt ihn in die Pflicht: „Harry sollte hier die Führung übernehmen und versuchen, uns irgendwie zusammenzubringen. Ich glaube, er könnte helfen.“ Ob es dazu wirklich kommt?