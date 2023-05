Kate Middleton soll „bitte einfach gehen“

Stell‘ dir vor, es taucht überraschend eine Prinzessin auf – nur keiner will sie sehen…

Royals-Liebling Kate Middleton ist durch ihre ruhige, freundliche Art eigentlich ein gern gesehener Gast. Sei es auf royalen Events, glamourösen High-Society-Treffen oder und vor allem bei bürgerlichen Veranstaltungen, während denen die Untertanen ihrer zukünftigen Königin einmal ganz nah sein können. Genau so ein Termin fand kürzlich in London statt – mit Schulkindern wollte Kate Middleton recht spontan bei der „Chelsea Flower Show“ vorbei schauen. Doch den schon Anwesenden passte das nicht wirklich.

Kate Middleton: Öffentlicher Auftritt sorgt für schockierte Reaktionen

Statt schönen Blumen sollten Fotografen bei einem Presse-Termin der „Chelsea Flower Show“ in London plötzlich auch die Gelegenheit bekommen, spontan Prinzessin Kate Middleton abzulichten. Was wie ein glücklicher Zufall für jeden Reporter klingt, stellte sich für die britischen Fotografen jedoch als absoluter Albtraum heraus, wie ein Fotograf in der britischen „Times“ schreibt.

Richard Pohle berichtet, dass bei dem Pressetermin plötzlich das Gerücht umging, dass die Frau von Prinz William gleich vorbeikommen werde – auch wenn der erfahrene Fotograf das erst kaum glauben konnte: „Normalerweise sind Besuche der Royals bis ins kleinste Detail koordiniert. Sogar, wo wir dann stehen.“

Unter den Kollegen vor Ort brach regelrechte Panik aus, denn: „Jetzt wussten wir nur, dass eine der berühmtesten Persönlichkeiten des Planeten gleich herkommen würde, um mit Schulkindern drei Show-Gärten zu besichtigen.“ Dass der Palast den Besuch von Kate Middleton nicht vorher kommuniziert hatte, sorgte zusätzlich für Wut.

Kate Middleton: Fotografen wollen, dass sie geht

Als die Prinzessin dann eintraf, kam es auch zu dem befürchteten Chaos, wie Pohle in der „Times“ schreibt. Kurzfristig war ein Treffpunkt bekanntgegeben worden, doch als der Fotograf dort ankam, „hatte sich bereits eine große Gruppe Fotografen in Position gebracht, die hinter Liegestühlen standen, die als improvisierte Pressebühne dienten.“ Er selbst stellte sich schließlich auf einen Tisch, um wenigstens etwas sehen zu können, hatte aber keine geeigneten Objektive dabei.

Während die Fotografen vor Ort kaum einen vernünftigen Blick auf die Mutter von drei Kindern erhielten, hatten die Besucher der „Flower Show“ die Möglichkeit, ihr näher zu kommen und Fotos zu machen. Das frustrierte Pohle und seine Kollegen besonders – ein Mann hätte ihm sogar angeboten, ihm die Fotos von Kate zu verkaufen.

Auch als die Frau von Prinz William einen anderen Teil der Blumen-Ausstellung besuchte, verbesserte sich die Lage nicht, so stand einem perfekten Foto zum Beispiel ein Busch im Weg. Der Unmut der Fotografen stieg minütlich an, wie Pohle berichtet: “ ‚Oh bitte, geh‘ jetzt einfach‘, hörte ich einen der Fotografen sagen.“

Warum der Besuch von Kate Middleton so ungeplant und überraschend stattfand, ist nicht bekannt. Klar ist aber: Dieser Tag wird allen Beteiligten wohl lange in Erinnerung bleiben – positiv wie negativ.