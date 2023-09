Meghan Markle: Von wegen Dior – ihr „Invictus Games“-Jumpsuit ist ein Zara-Schnäppchen

Seit ein paar Tagen ist Prinz Harry nicht mehr alleine bei den Invictus Games in Düsseldorf. Am Dienstag (12. September) gesellte sich seine Frau Meghan Markle zu ihm. Schließlich wollen sie gemeinsam den 39. Geburtstag des britischen Royal feiern, der am Freitag ist.

Doch nicht nur an seinem Ehrentag möchte Meghan Markle an der Seite des Prinzen sein. Auch bei den sportlichen Veranstaltungen ist sie mit dabei. Natürlich ist die Herzogin von Sussex dabei immer von Kopf bis Fuß top gestylt. Wer allerdings denkt, dass nur die feinsten Designerstoffe ihre Haut berühren, der irrt sich gewaltig.

Meghan Markle trägt hochwertige Marken

Damit würde man auf den ersten Blick nicht rechnen: Am Freitag (15. September) erscheint Meghan Markle in einem cremefarbenen Outfit bei den Invictus Games. Bei einem Sitzvolleyballspiel in der Merkur Spiel-Arena verzaubert sie die Modekenner mit dem schlichten Jumpsuit und dem gleichfarbigen Blazer.

Bei schwarzen Ledersandalen von Saint Laurent im Wert von 595 britische Pfund und einem Fingerring von Lorraine Schwartz im Wert von 62.000 US-Dollar dürfte man wohl recht in der Annahme gehen, dass auch der Jumpsuit ein kleines Vermögen kosten dürfte. Dem ist allerdings nicht so.

Meghan Markle kombiniert Luxus mit Schnäppchen

Der cremefarbene, kurze Jumpsuit von Meghan Markle ist nicht etwa von Dior, Dolce & Gabbana oder Gucci, sondern von der spanischen Modekette Zara. Und das zu einem unschlagbaren Preis von 35 Pfund! Zumindest im britischen Online-Shop gibt es das Teil zum Nachkaufen.

Auf der deutschen Seite von Zara ist der Jumpsuit nicht in der exakten Ausführung zu finden. Man entdeckt jedoch ähnliche Stücke schon ab 20 Euro im Onlineshop.