Prinz Harry und Meghan Markle machen Düsseldorfer Altstadt unsicher: Wirtin hat Gänsehaut

Royals leben in großen Palästen, speisen an langen Tafeln, haben stets den privaten Koch an ihrer Seite. So kennt man es aus Filmen und Erzählungen. Meghan Markle und Prinz Harry scheinen da ein bisschen anders gestrickt zu sein.

Schon in den vergangenen Tagen fielen die beiden in Düsseldorf durch extreme Volksnähe auf. Da wurden Fotos gemacht, Umarmungen verteilt und mit Fans und Teilnehmern der „Invictus Games“ geschnackt. Am Donnerstagabend (14. September) setzten Prinz Harry und Meghan Markle der Sache jedoch die Krone auf.

Prinz Harry und Meghan Markle in Altstadt-Brauerei

Teilte doch das Team der Düsseldorfer Altstadt-Brauerei „Schumacher“ ein Foto mit der Duchess und dem Duke of Sussex. Richtig gelesen. Harry und Meghan haben es sich in der Düsseldorfer Altstadt schmecken lassen. Dort wo am Wochenende Tausende feiern, ließen es sich auch die beiden Royals gut gehen. Und das ohne große Vorankündigung, wie Thea Ungermann, die Chefin der Düsseldorfer Schumacher Hausbrauerei, gegenüber dem WDR berichtet.

„Damit habe ich nicht gerechnet“, erzählt die Gastronomin. Erst am Abend selbst, sei sie von einem Kollegen unterrichtet worden, dass Harry und Meghan in ihrem Lokal seien. Schon einige Tage zuvor war den Mitarbeitern eine Frau aufgefallen, die Fotos gemacht habe und nach abgeschirmten Sitzplätzen fragte. Nun kam sie erneut. Dann allerdings mit Meghan und Harry im Schlepptau.

Für Meghan und Harry gab es die große Platte

Natürlich gab es für die Sussexes mitsamt ihrer Begleiter einen abgeschirmten Tisch. Laut WDR wurde eine große Platte mit verschiedenen Fleischsorten und Rotkohl serviert. Harry soll ein Wiener Schnitzel bestellt haben. Unklar ist, was sich Meghan schmecken ließ. Zudem sollen das ein oder andere Altbier über die Theke gegangen sein.

Für Gastronomin Ungermann ein aufregender Abend: „Ich muss jetzt erstmal meine Gänsehaut wieder runterkriegen!“ Verständlich.