„Kampf der Realitystars“: Kandidat findet deutliche Worte – „Wird wild“

Wer Trash-TV liebt, darf sich freuen: Ab dem 7. Mai ist es wieder so weit – „Kampf der Realitystars“ startet in die sechste Staffel. 22 Kandidaten ziehen erneut in die Sala, irgendwo unter der Sonne Thailands, um sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen, Challenges zu bestehen und natürlich um den Titel „Realitystar des Jahres 2025“ (und 50.000 Euro) zu kämpfen.

Mit dabei sind auch in diesem Jahr wieder altbekannte Trash-TV-Gesichter, dazu ein paar Newcomer, und wie man hört: Eine ganze Menge Gesprächsstoff. Zumindest, wenn man Jonathan Steinig Glauben schenkt. Der „Germany Shore“-Star ist selbst Kandidat und hat schon vorab ein paar Details ausgeplaudert.

„Kampf der Realitystars“ – „Wird auf jeden Fall sehr, sehr wild“

„Kampf der Realitystars“ geht in die sechste Runde! Und einer packt bereits aus, was alles vor der Kamera passiert: Reality-TV-Star Jonathan Steinig. „Die ‚Kampf der Realitystars‘-Staffel wird auf jeden Fall sehr, sehr wild“, verrät er im Interview mit „Promiflash.“ Und liefert gleich nach: „Es erwarten euch fremde, peinliche Flirts zwischen Leuten. Es erwartet euch viel FKK. Es erwartet euch Spaß.“

Das sind alle Teilnehmer:

Ex-Erotikdarstellerin und -Politikerin Annina Semmelhaack

Kult-Schauspieler Martin Semmelrogge

Influencer und Ex-„Sommerhaus“-Promi Can Kaplan

Reality-Sternchen und Auswanderer-Sohn Daymian Weiß

Model und Reality-Teilnehmer Jona Steinig

Ex-„Bachelor“-Babe und -Dschungelcamperin Linda Nobat

„Fame Fighting“-Teilnehmerin Hati Suarez

Kicker-Legende Ailton

Ex-„GNTM“-Kandidatin Giuliana Farfalla

Schauspielerin und Ex-Dschungelcamperin Anouschka Renzi

Unternehmer und „Promi-BB“-Gewinner Jens Hilbert

Schauspieler und Ex-„Sommerhaus“-Bewohner Stephen Dürr

Reality-Sternchen Christin Okpara

„taff“-Ikone Pinar

Ex-„Prince Charming“-Darsteller Martin Angelo

Österreichs Reality-Queen Tara Tabitha

Ex-Botschafter-Gattin und Ex-„Sommerhaus“-Bewohnerin Shawne Fielding-Williams

Ex-Soap-Star und Musiker Bela Klentze

„Are You The One“-Gossip-Queen Laura Lettgen (Laura Blond)

Reality-Urgestein und Ex-„Sommerhaus“-Bewohner Frank Fussbroich

„Make Love, Fake Love“-Gigolo Dennis Lodi

Ex-„DSDS“-Kandidatin und Promi-Büßerin Anita Latifi

Besonders einer scheint in der neuen Staffel auf Flirtkurs zu gehen: Mistreiter Can Kaplan. „Der Can war schon ein Frauenmagnet“, sagt Jona und deutet an, dass der Flirtfaktor in dieser Staffel an der Fremdscham-Grenze kratzt. Zwei Kandidatinnen stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit, wer genau, wird noch nicht verraten. Aber offenbar wird es unangenehm: „Es erwarten euch peinliche Flirts.“

Na, davon können sich Zuschauer ja bald selbst ein Bild machen!

Dieses Mal gibt es nicht nur neue Promis, die um Sendezeit und Ruhm kämpfen, sondern auch ein echtes Highlight: Moderatorin Arabella Kiesbauer übernimmt künftig das Ruder der RTL2-Show. Zuvor führte Ex-Spielerfrau Cathy Hummels die Stars durch die Challenges.