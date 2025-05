„Kampf der Realitystars“: Promis äußern Extrawünsche – irre, was sie fordern

Die Wartezeit ist vorbei – „Kampf der Realitystars“ ist zurück! Die berühmte Sala am thailändischen Traumstrand ist endlich wieder bezugsfertig. In der fünften Staffel belegt erneut eine bunte Truppe aus Realitygrößen, Schauspielern und Influencern die Betten. Alle verfolgen dabei natürlich das gleiche Ziel: 50.000 Euro Preisgeld erspielen.

Dabei gelten eigentlich für alle Kandidaten dieselben Bedingungen, zumindest offiziell. Inoffiziell zeigt sich: Wer gut verhandelt, lebt besser. Denn gleich zwei Promi-Damen sichern sich gleich zu Beginn eine Extrawurst!

„Kampf der Realitystars“: Promi-Damen bekommen Luxus gewährt

Normalerweise müssen sich die Kandidaten an die Reality-TV-Show anpassen. Doch Immobilienmaklerin Annina Semmelhaack und Model Giuliana Farfalla drehen den Spieß bei „Kampf der Realitystars“ gleich mal um. Sie passen nämlich die RTL2-Sendung an ihre Bedürfnisse an. Beide Damen haben sich bereits vor ihrem Einzug für ein wenig Luxus starkgemacht. Und das mit Erfolg!

Annina bekommt ein Moskitonetz über ihrem Bett, um sich vor nächtlichen Plagegeistern zu schützen. Und Giuliana? Die legt noch eine Schippe drauf.

„Kampf der Realitystars“: Giuliana setzt noch einen drauf

Für ihre empfindliche Haut und die tägliche Beauty-Routine wünschte sich Giuliana einen Mini-Kühlschrank für ihre Kosmetikprodukte. Auch den Luxus gewährt RTL2 der ehemaligen „GNTM“-Kandidatin prompt. „Wie eine Prinzessin“, raunt es da aus den Reihen der Mitbewohner. Liegt etwa schon Ärger in der Luft?

Luxus-Wünsche bei „Kampf der Realitystars“ sind übrigens nichts Neues. Das war schon in früheren Staffeln so, als etwa Kader Loth sich erfolgreich ihr eigenes Dixie-Klo sicherte. Doch wie kommt die diesjährige Extrabehandlung bei den anderen Kandidaten an? Die Antwort liefert RTL2 zum Staffelstart von „Kampf der Realitystars“ am Mittwoch, den 7. Mai, um 20.15 Uhr im TV und auf RTL+.