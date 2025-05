RTL2: Kurz nach „Davina & Shania – We Love Monaco“ wird es deutlich

Von klein auf wurden die Kinder von Carmen und Robert Geiss von den RTL2-Kameras begleitet. Nun, wo sie erwachsen sind, haben die beiden sogar ihre eigene Doku. In „Davina & Shania – We Love Monaco“ lassen die Schwestern das Publikum an ihrem Leben teilhaben.

Am Montagabend (5. Mai) zeigt RTL2 zwei neue Folgen der mittlerweile vierten Staffel von „Davina & Shania – We Love Monaco“. Und die scheinen gut beim TV-Publikum anzukommen, wie ein Blick in die Quote am Folgetag verrät.

RTL2 feiert Erfolg

In Folge drei und vier der brandneuen Staffel bereiten Davina und Shania den 60. Geburtstag von Carmen vor. „Aus Dankbarkeit für die unvergesslichen Kindergeburtstage in St. Tropez planen sie eine Geburtstagsparty, die alles Bisherige in den Schatten stellt: „Sixty Shades of Carmen“ – ein Motto zwischen Erotik, Eleganz und Extravaganz. Lack, Leder, Laszivität – und doch stilvoll. Der Plan: Reinfeiern in Monaco, direkt am Casino“, heißt es in der Programmankündigung.

Nicht nur die Party war ein voller Erfolg – auch die Quote gibt Grund zu feiern. Wie „Quotenmeter“ berichtet, erreichte „Davina & Shania – We Love Monaco“ einen Marktanteil von 5,2 und sogar 5,7 in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das sind 0,23 bzw. 0,27 Millionen Zuschauer an diesem Abend.

RTL2 setzt sich durch

Mit diesen Werten konnte man in der Primetime sogar mit RTL mithalten. Die neue Show „Die perfekte Reihe“ mit Daniel Hartwich konnte bloß 5,5 Prozent in der jüngeren Zielgruppe erreichen, da lediglich 0,25 Millionen Zuschauer am Start waren.

RTL2 zeigt die 4. Staffel von „Davina & Shania – We Love Monaco“ aktuell immer montags zur besten Sendezeit. Die Folgen gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.