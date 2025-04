„Kampf der Realitystars“: Kandidatin macht bittere Offenbarung – „Schon zweimal abgelehnt“

In wenigen Tagen geht es wieder los und die diesjährigen Teilnehmer mischen den Star-Strand bei „Kampf der Realitystars“ auf. Neben neuen Promis dürfen sich die RTL2-Zuschauer auch auf eine neue Moderatorin und jede Menge Action in Thailand.

Kurz vor Start der neuen Staffel von „Kampf der Realitystars“ geben die Kandidaten nochmal einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Dabei überrascht besonders eine diesjährige Teilnehmerin mit deutlichen Worten.

„Kampf der Realitystars“: Promi wird deutlich

Die Rede ist von Reality-Sternchen Christin Okpara. Einige Zuschauer dürften sie noch aus dem Dschungelcamp im Jahr 2022 kennen, wo sie kurz vor Drehstart noch die Heimreise antreten musste. In diversen Formaten galt die 28-Jährige als Krawallbürste – ein Image, welches sie nun definitiv ablegen möchte.

„Ich will mich darstellen, wie ich wirklich bin – nicht immer nur der Terrorteufel oder die Ghettoqueen. Ich möchte mich von einer anderen Seite zeigen“, erzählt die KDRS-Kandidatin im Interview mit RTL2. Mit ihrer Art eckte Christin Okpara des Öfteren an – was Folgen hatte.

„Ein wahr gewordener Reality-Traum“

Wie es scheint, wollte RTL2 eine Zeit lang nicht mit der 28-Jährigen zusammenarbeiten. „Es war schon klasse, als der Anruf kam, weil ich auch schon zweimal abgelehnt wurde. Das war noch aus Zeiten, als ich vielleicht zu sehr über die Stränge geschlagen habe und deswegen ist das jetzt wie ein wahr gewordener Reality-Traum“, so die Kandidatin.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ ab dem 7. Mai 2025 um 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Folgen gibt es jeweils eine Woche vorher im Premiumbereich der Mediathek RTL+.