Statt Karriere! Bürgergeld-Empfängerin setzt auf Familienzeit – „Ist auch ein Vollzeitjob“

„Hartz und herzlich“-Protagonistin Janine hat ihr Leben umgekrempelt. Seit sie stolze Mutter von Zwillingen ist, hat sich alles verändert. Berufliche Träume? Die stehen jetzt hinten an. Stattdessen ist sie Bürgergeld-Empfängerin und plant nicht, daran bald etwas zu ändern.

Früher hatte die Mannheimerin große Pläne. Sie machte eine Ausbildung zur Make-up-Artistin und eröffnete ihren eigenen Beauty-Salon. Doch der Traum zerplatzte schnell. Als Integrationshelferin war sie nur kurz tätig. Ihr Plan, in die mobile Pflege zu wechseln, scheiterte ebenfalls. Zu viele Fehltage wegen ihrer kranken Kinder führten zum Rauswurf aus der Weiterbildung.

Bürgergeld-Empfängerin stellt Karriere hinten an

„Mama sein ist auch ein Vollzeitjob“, erklärt Janine. Sie muss immer für Jayden und Jaylin da sein. Beruf und Kinder unter einen Hut zu bringen, ist schwer. „Jetzt lass die mal in die Schule kommen“, sagt sie. „Dann passiert da was, sie rufen mich an und ich muss schnell zum Arzt“, erklärt sie weiter.

Erst wenn ihre Kinder etwas älter seien, könne Janine über eine Rückkehr ins Berufsleben nachdenken. Unterstützung bekommt Janine von ihrer Mutter Beate. Der Vater der Zwillinge? Nicht im Bild. Über ihn verliert Janine kaum ein Wort, und wenn, dann kein gutes. Ihre Beziehung ist Vergangenheit, und der Ex-Freund hat kein Interesse an der Familie.

Vorerst bleibt Janine bei ihrem Plan: keine Arbeit, solange die Kinder klein sind. Beate hilft, wo sie kann. Doch Janine ist realistisch. Der Alltag als alleinerziehende Mutter ist Herausforderung genug. Wann sie wieder arbeiten will, verrät Janine nicht. Die Zukunft bleibt offen.

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.