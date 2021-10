Jürgen Milski empört über RTL-Szenen – Zuschauer halten zu ihm „So etwas habe ich noch nie gesehen“

Eine Sache denken sich wohl gerade viele Zuschauer vom „Sommerhaus der Stars“: „Der hat doch nicht alle Tassen im Schrank!“ Denn das TV-Eigenheim der Promi-Paare, das sich im münsterländischen 71.000 Einwohner-Seelenstädtchen Bocholt befindet, wird für einige Teilnehmer aktuell eher zum absoluten „Horrorhaus der Stars“. Der Grund ist ein Teilnehmer, über den aktuell jeder diskutiert:

Mike Cees-Monballijn – Ex-„Temptation Island“-Star und Ehemann von Schauspielerin Michelle Monballijn.

Schlagersänger Jürgen Milski und auch viele Zuschauer sind geradezu geschockt über das aggressive Verhalten des RTL-Stars. Er zeigt sich jetzt geradezu empört über den Sommerhaus-Kandidaten.

Jürgen Milski ist ein Fan vom "Sommerhaus der Stars". Doch nicht alles heißt er dort gut. Foto: IMAGO / Future Image

Jürgen Milski schockiert über Szenen beim „Sommerhaus“

Keine Frage: Mecker-Mike liefert derzeit eine Art „One Man Show“ in der RTL-Sendung. Will seine Frau Michelle mal kurz Zeit für sich selbst in Anspruch nehmen, wirft er ihr Liebesentzug vor. Spricht ihn jemand auf Mola Adebesi, den Ex-Lover seiner Frau, an, wird Mike zum Aggro und droht allen, die ihm über den Weg laufen.

Kein Wunder, dass sich fast ganz Deutschland und damit auch Jürgen Milski nur diese eine Frage stellt: „Was stimmt bei diesem Mike nicht?!“

Jürgen Milski: „Was stimmt bei diesem Mike nicht?!“

Auf Instagram zeigt sich der Schlager-Star nun fassungslos, kann nicht glauben, was er da bei RTL mitansehen muss. „Ich gucke ja gerade das Sommerhaus der Stars und ihr müsst mir unbedingt mal helfen. Was stimmt bei diesem Mike nicht?! Der hat doch nicht alle Tassen im Schrank, oder?“

Jürgen Milski bitte seine Fans deshalb jetzt um Hilfe. „Woran kann das liegen? Helft mir mal! Ich versuche ja, Menschen immer zu verstehen. Aber diesen Menschen verstehe ich nicht.“

Und damit ist er nicht allein. Auf Twitter melden sich unzählige Zuschauer, die das Verhalten des Sommerhaus-Stars ebenfalls nicht nachvollziehen können. Hier nur einige Beispiele:

„Der Typ triggert mich übelst ! Was ist mit dem nicht in Ordnung ? Wieso verhält er sich so ? Fragen über Fragen...“

„Bin wie so viele über Meik geschockt“

„Mike ist neuerdings ein Dobermann. Gestern war er noch 'ne Dogge.“

„Mike ist doch nur frustriert, weil Mola mehr Mann ist als er selbst. Wie der seine Frau bevormundet ist schon krass“

„Mike sieht's nicht ein !! So etwas habe Ich noch nie gesehen ! Völlig krank im Kopf !!!!„

Jürgen Milski findet eine Sache besonders tragisch: „Dieser Typ, dieser Mike, hat gar keine Selbstreflektion. Das ist echt ne arme Wurst.“

Vor allem eine brisante Aussage fliegt Mike nun um die Ohren. Hier erfährst du mehr >>>

