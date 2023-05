Joko und Klaas: ProSieben-Zuschauer stinksauer – „Nervt ungemein“

Wirbel um TV-Teilnahme! Joko und Klaas waren in den vergangenen Tagen eines DER Gesprächsthemen, wenn es um die Teilnahme an der Show „7 vs. Wild“ ging. Der Abenteuer-Youtuber Fritz Meinecke nominierte das Moderatoren-Duo für die neue Staffel seiner Sendung. Darin müssen Kandidaten sieben Tage alleine in der Wildnis durchhalten.

Doch Joko und Klaas erteilten dem Format eine klare Absage. Und läuten dafür nun die Werbetrommel für ihre eigene Dienstagabendshow „Joko und Klaas gegen ProSieben“ ein. Ihre Fans liefern sich allerdings noch eine heiße Diskussion wegen alldem.

Joko und Klaas: TV-Zuschauer auf 180

Auf Instagram bereiten Joko und Klaas ihre Zuschauer schon auf die neue Folge ihrer Sendung vor, die am Dienstag (2.05.) bei ProSieben läuft. Dort heißt es: „Schwierige Aufgaben machen Joko und Klaas ja bekanntlich keine Probleme. Aber wie sieht es eigentlich mit sehr, sehr leichten aus…?“ Dazu folgt ein Teaser aus der neuen Folge.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einige Fans hoffen unter dem Post dennoch auf eine Teilnahme bei „7 vs. Wild“. So lautet ein Kommentar zum Beispiel: „Schwierige Aufgaben sind kein Problem? Dann ab zu 7vsWild!! (Bitte).“ Dass Joko und Klaas bereits abgesagt haben und es dennoch immer wieder Forderungen seitens ihrer Anhänger gibt, doch noch mitzumachen, entfacht eine Diskussion.

„Noch ist es nicht zu spät, die Meinung zu ändern“

„Tun sie doch aber nicht, also reicht es doch mal“

„Boah, dieses Gespame wegen 7vsWild nervt ungemein. Abgesagt ist abgesagt, sie haben sich an die Regeln von Fritz gehalten und dann müsst ihr auch akzeptieren, dass das die Regeln sind. Joko und Klaas reisen ja schon nicht mehr selber um die Erde bei Duell um die Welt, dann werden sie da auch nicht mitmachen“

„Bin ich froh, dass das 7vsWild-Generve morgen vorbei ist.“

Die ProSieben-Stars selbst gehen übrigens nicht mehr auf die Kommentare ein. Aber nach ihrer deutlichen Absage gibt es dem Ganzen wohl auch nichts mehr hinzuzufügen.

Mehr News:

Eine neue Folge von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ läuft am Dienstagabend um 20.15 Uhr bei ProSieben und bei Joyn in der Mediathek.