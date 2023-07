Jasmin Herren macht es offiziell: „Endlich ist es raus“

Ob das „Dschungelcamp“ oder „Das Sommerhaus der Stars“: Jasmin Herren hat schon bei so einigen TV-Produktionen mitgewirkt. Doch die Witwe von Entertainer Willi Herren hat auch noch ganz andere Seiten…

Mit ihren Auftritten in verschiedenen Reality-TV-Formaten ist Jasmin Herren aus der deutschen Fernsehlandschaft eigentlich kaum noch wegzudenken. Und auch als Sängerin hat die 44-Jährige schon die ein oder andere Single auf den Markt gebracht – zum Beispiel veröffentlichte sie zeitgleich mit ihrer Dschungelcamp-Teilnahme den Hit „Du lebst in mir“. Das Lied ist ein musikalischer Abschiedsbrief an ihren verstorbenen Ehemann Willi.

Jasmin Herren bringt Schlager-Titel heraus

Jetzt schlägt Jasmin Herren wieder etwas fröhlichere Töne an. Sie hat ihre nächste Single veröffentlicht. Auf ihrem Instagram-Account überbrachte sie ihren rund 170.000 Followern die freudige Botschaft.

„Endlich ist es raus! Eure Meinung zu ‚Biene Maja‘ im neuen Sound? Jetzt reinhören und in Eure Playlist speichern“, schreibt sie zu dem Video dazu. In dem kurzen Clip gibt sie ihren Fans eine erste Geschmacksprobe des neuen Werks.

Fans sind geteilter Meinung

Zum 111. Geburtstag der beliebten Comic-Figur Biene Maja hat Jasmin Herren den Hit mit DJ Balineiro und der Band Unnormal neu interpretiert. Und wie kommt das bei den Fans an? Die sind geteilter Meinung. „Nice, let’s go“, schreibt eine Person in der Kommentarspalte. „Das kann man nur im Suff ertragen“, findet ein weiterer User. Man kann eben nicht Jedermanns Geschmack treffen.