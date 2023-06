Jasmin Herren trifft emotionale Entscheidung nach Willis Tod – „Ich lasse los“

Es ist inzwischen mehr als zwei Jahre her, dass Willi Herren im Alter von nur 45 Jahren plötzlich verstarb. 15 Jahre lang schritt Jasmin Herren mit dem Ballermann-Star durchs Leben. Dass Paar trennte sich zwar kurz vor dem Tod von Willi Herren, doch der Schmerz war dennoch groß.

Stück für Stück kämpfte sich Jasmin Herren zurück ins Leben. Inzwischen ist die 44-Jährige sogar wieder offen für eine neue Liebe. Doch ein Detail erinnert die Witwe immer wieder an den schmerzvollen Verlust ihres früheren Geliebten, deshalb hat sie nun eine drastische Entscheidung getroffen.

Jasmin Herren übersticht Willi-Tattoo

Bis Donnerstag (2. Juni) begleitete Willi Herren seine Witwe Jasmin auch nach dem Tod noch – zumindest in Form eines Tattoos. Oberhalb der rechten Brust zierte der Name des Entertainers die Haut der 44-Jährigen. Doch das Tattoo soll nun verschwinden. „Ich habe lange überlegt und jetzt mache ich es einfach. Ich schließe mit meiner Vergangenheit komplett ab“, erzählt die TV-Bekanntheit ihren Followern in ihrer Instagram-Story.

Zeitgleich steht sie bereits in einem Tattoo-Studio und die Vorbereitungen für das Coverup laufen bereits. „Es ist nicht so leicht, da jeden Tag draufzuschauen und an den Tod von Willi erinnert zu werden. Es ist bestimmt auch nicht schön für meinen neuen Partner“, erklärt sie ihre Entscheidung und betont im selben Atemzug: „Er hat das aber nicht von mir verlangt hat. Es ist eine freie Entscheidung von mir.“

Sofort erreichen schockierte Nachrichten von Fans des verstorbenen Entertainers Jasmin Herren. Sie können offenbar nicht glauben, dass sie die letzte Erinnerung von Willi Herren auslöschen möchte. Sofort stellt die Blondine eins klar: „Willi ist nicht mehr bei mir, aber Willi ist in meinem Herzen. Ich lasse los und deswegen flieg – da kommt jetzt ein Schmetterling drauf.“ Kurze Zeit später zeigt sie das Ergebnis in einem Beitrag. In den Kommentaren erreichen die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin viele aufmunternde Zusprüche und Verständnis. „Mega schön. Die Liebe trägt man im Herzen und nicht auf der Haut“, heißt es beispielsweise.