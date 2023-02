Jasmin Herren macht traurige Beichte – „Probleme meine Miete zu bezahlen“

Während sie sich vor ihren Fans immer stark und gefasst zeigt, sieht es hinter der Fassade alles andere als rosig aus: Jasmin Herren kämpft tagtäglich mit Geldsorgen, wie sie jetzt erzählt. Die Witwe von Partyschlagersänger Willi Herren (†45) spricht offen wie nie über Anwaltskosten, Nachzahlungen und ihre Gedanken zum Thema Insolvenz.

Am 20. April 2021 erlitt Jasmin Herren einen schweren Schicksalsschlag. Denn an diesem Tag wurde ihr Ehemann Willi tot in seiner Wohnung gefunden. Seither verarbeitet sie aber nicht nur den Schock, sondern muss auch finanzielle Altlasten aus der Ehe abbezahlen. Wie sehr sie damit zu kämpfen hat, erzählt sie jetzt in einem Interview.

Jasmin Herren zahlt bis heute Anwaltkosten

Eigentlich bemüht sich die 44-Jährige um regelmäßiges Einkommen. Von TV-Auftritten, über Instagram-Kooperationen bis hin zu Gigs, bei denen sie singt: Die Witwe verfügt über Einnahmequellen. Doch wie sie jetzt gegenüber „Bild“ verrät, gibt es noch einige Rechnungen aus der Vergangenheit. So muss sie rund 17.000 Euro Corona-Hilfen an den Staat zurückzahlen. Diese hätte sie in Anspruch genommen, während sie an einer TV-Produktion teilnahm und so Geld verdiente.

Und auch mit Anwaltskosten muss sie sich bis heute rumschlagen: „Mein ganzes Geld geht für Anwaltskosten drauf. Ich zahle bis heute unsere Altlasten ab. Dadurch habe ich Probleme, meine Miete zu bezahlen.“ Der Grund dafür: Jasmin Herren wehrte sich unter anderem gegen angebliche Morddrohungen, die sie in den sozialen Netzwerken bekam.

Jasmin Herren schränkt sich im Alltag ein

Seitdem sie in dieser finanziellen Schieflage ist, achtet Jasmin Herren akribisch auf ihre Ausgaben, wie sie im Interview verrät: „Ich leiste mir vieles nichts mehr, gehe nicht mehr ins Fitnessstudio, teure Restaurants und spare bei Lebensmitteln. Ich schalte einen Gang zurück.“

Trotz der Ungewissheit, was die Zukunft bringen wird, ist sich die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin in einem Punkt sicher: Hilfe vom Staat möchte sie nicht beantragen. Stattdessen hat sie einen anderen Plan: „Im August startet meine Ausbildung als Eventmanagerin. Ich möchte mich breiter aufstellen.“

Mehr News:

Neulich machten Bilder des Grabs von Willi Herren die Runde. Die Fans des Schlagerstars sind entsetzt. Wieso, liest du hier.