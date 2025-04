Isi Glück umgeht Megapark-Verbot – DAVON haben viele Fans geträumt

2025 steht der Ballermann auf dem Kopf, die Grenzen und Regeln verschieben sich und alles scheint möglich. Denn auf einmal wechseln Bierkönig-Künstler zum großen Konkurrenten und treten diese Saison nun im Megapark auf (hier mehr dazu).

Doch bei manchen Regeln bleibt der Megapark knallhart und macht auch für seine Superstars wie Isi Glück keine Ausnahme. Doch die 34-Jährige hat sich nun etwas einfallen lassen, wie sie ein Verbot ganz charmant umgehen kann, ohne Ärger befürchten zu müssen.

Isi Glück lädt zum Meet and Greet ein

Wer sich bei einem Megapark-Auftritt von Isi Glück extra ganz früh einen Platz in der ersten Reihe gesichert hat, um nicht nur beste Sicht, sondern auch die Chance auf ein Selfie zu wahren, der hat sich in der Regel umsonst bemüht. Das liegt aber nicht an den Künstlern, sondern den strengen Vorlagen des Megaparks. Denn Fotos nach den Auftritten sind strikt verboten.

„Beziehungsweise ich darf nicht stehen bleiben, wenn ich von der Bühne wieder weggehe“, erklärt Isi Glück am Donnerstag (17. April) in ihrer Instagram-Story noch einmal selbst. Früher gab es einen extra Bereich zum Fotos machen und für einen kleinen Austausch, doch das ist längst Vergangenheit. „Da stehen jetzt mittlerweile auch Tische und auf dem Weg stehen bleiben, darf ich auch nicht, weil dann können die Kellner nicht mehr weiter und es gibt Stau“, so Isi Glück weiter.

Doch die Partysängerin hat eine Lösung gefunden. Wie sie bereits vorab mehrmals angekündigt hat, plant die 34-Jährige, diese Saison mehrere Meet & Greets auf Mallorca für ihre Fans abzuhalten. Nun steht der erste Termin. „Deswegen am kommenden Dienstag, den 22. April um 19 Uhr bin ich im Sommerland und wir können Fotos machen, ein bisschen quatschen und ihr könnt euch etwas zu trinken bestellen“, so die Ankündigung.

Wie praktisch, dass das Wahllokal ihrem Ehemann und dem ehemaligen Megapark-Manager Carlos Lucio gehört. Doch Achtung! Isi Glück meint das „Sommerland Mallorca“, welches gerade erst Neueröffnung gefeiert hat – wir waren vor Ort. Aber Fans können es eigentlich nicht verfehlen, denn es liegt direkt neben dem alten Sommerland. Ihr findet es auf der bekannten Bierstraße zwischen dem Balenario 7 und 8.

Ob Isi Glück diese persönlichen Treffen mit ihren Fans dann wirklich die Saison über wiederholt, hänge wohl auch von der Resonanz ab, erklärte der Megapark-Star abschließend.