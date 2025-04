Isi Glück vergleicht Megapark und Bierkönig: „Das ist hier schon etwas anderes“

Es ist das Jahr, das am Ballermann alles verändert. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wechselten wieder „Bierkönig“-Stars in den „Megapark“. Die ominöse Liste, die genau dies verhindern sollte, sie ist gefallen. Und so begann das große „Bäumchen wechsel dich“-Spiel. Mia Julia steht fortan im „Megapark“ auf der Bühne. Und auch auf Anna-Maria Zimmermann und Oli P. dürfen sich die treuen Besucher des Partytempels direkt am Strand freuen.

Das Ballermann-Beben, es war eine Revolution, wie Isi Glück im Interview mit dieser Redaktion verriet. „Es ist auf jeden Fall eine Revolution. Ob sie gut und positiv ist, bleibt abzuwarten. Ich freue mich, dass Leute wie Anna-Maria Zimmermann jetzt hier sind, auch Oli P. ist eine Bereicherung. Wir müssen abwarten, wie wohl sie sich auch fühlen. Das ist hier schon etwas anderes“, so die Königin des „Megapark“.

++ „Sommerland Mallorca“ eröffnet: Isi Glück discofoxt die Tanzfläche ein ++

Isi Glück spricht über die Ballermann-Revolution

Und auch insgesamt scheint die Kluft, die einst zwischen den Künstlern der beiden Clubs herrschte, immer kleiner zu werden. Stellten Isi und Julian Sommer doch am Sonntag (13. April 2025) auch ihren gemeinsamen Song „BAX BANNI“ vor.

++ Isi Glück: Den „Delfin“-Song wollte sie erst gar nicht singen ++

Eine Kooperation, die eigentlich nur Vorteile mit sich bringt, wie Isi nachvollziehbar erklärt: „Das gab es wirklich noch nicht so oft. Im letzten Jahr haben das zum Beispiel Mickie Krause und Julian gemacht. Den Handwerker-Song. Es ist natürlich für beide Seiten super. Die DJs im Bierkönig spielen das Lied, weil Julian Bierkönig-Künstler, und die DJs im Megapark spielen es hoffentlich auch, weil ich im Megapark singe.“

Und so sind wir schon mal gespannt, wie die Mallorca-Urlauber die Revolution am Ballermann aufnehmen werden. Anna-Maria Zimmermanns erster Auftritt im „Megapark“ jedenfalls war direkt ein voller Erfolg. Die Feuertaufe folgt dann ab dem 24. April. Dann nämlich feiern sowohl der „Megapark“ als auch der „Bierkönig“ ihr großes Opening. Und die Mallorca-Saison 2025 nimmt ihren Lauf.