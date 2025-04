Isi Glück: Den „Delfin“-Song wollte sie erst gar nicht singen

Wenn man an Mallorca und an Partyschlager denkt, dann denkt man automatisch auch an Isi Glück. Die Elmshornerin, die mit bürgerlichem Namen eigentlich Isabel Gülck heißt, ist von der Lieblingsinsel der Deutschen nicht mehr wegzudenken. Wenn sie im „Megapark“ auftritt, ist der Laden voll, wenn sie in der Nähe der Playa auftaucht, dauert es keine zwei Minuten, bis sie von Fans umlagert wird, Fotos und Autogramme en masse verteilt.

Und dann war da ja noch der „Delfin“ – einer der Mallorca-Hits der vergangenen Jahre. Kaum ein Mallorca-Partyurlauber, der ihn nicht mitsingen kann, kaum einer, der noch nicht zu diesem Lied getanzt hat. Dabei wollte Isi das Lied erst gar nicht singen, wie sie dieser Redaktion im Interview verriet.

Mallorca-Star Isi Glück über ihren Hit „Delfin“

„Der Delfin-Song ist ja schon sehr speziell. Als ich ihn das erste Mal gehört habe, war ich nicht überzeugt davon, dass das ein Hit wird. Ich wollte den zuerst gar nicht singen“, erzählt uns Isi Glück beim Interview im „Megapark“. Doch dann packte sie der Song doch noch irgendwie.

++ Anna-Maria Zimmermanns erster Auftritt im Megapark: „Ich war noch nie so nervös“ ++

Isi Glück: „Dann bekam ich aber den Ohrwurm nicht mehr weg, sodass ich mich entschieden habe, ihn doch zu singen. Wenn es nicht geklappt hätte, wäre es ja auch nicht schlimm gewesen. Dass er dann so zündet, hätte ich nicht erwartet.“

„Vielleicht waren auch ein, zwei Bier beteiligt“

Entstanden sei das Lied in einem Songwriting-Camp, berichtet die Sängerin. „Jeder hat ein Wort auf einen Zettel geschrieben, und daraus haben wir dann einen Text gebaut. Auf einem Zettel stand Delfin, auf einem Suppe, und so ist das Lied entstanden. Vielleicht waren auch ein, zwei Bier beteiligt, man weiß es nicht“, lacht die 34-Jährige.

Klar ist aber – einen Malle-Hit zu schreiben, ist gar nicht so easy, wie man denkt. „Man denkt immer, das kann jeder. Ist ja nur DöpDöpDöp und Tschallala, aber es ist tatsächlich schwierig, den richtigen Mix zu finden. Du brauchst natürlich einfache Texte, die man mit einem gewissen Pegel mitsingen kann, Parts, die man mitgröhlen kann, aber auch lustige Wortspiele. Das ist nicht so einfach, wie es klingt“, weiß Isi Glück. Und wenn es eine wissen muss, dann sie!