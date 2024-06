Isi Glück spricht Klartext – „Der Ballermann ist die härteste Bühne“

Partyschlager-Künstlerin Isi Glück ist von der Playa de Palma nicht mehr wegzudenken. Die 33-Jährige landete am Ballermann einen Hit nach dem anderen. Mehrmals in der Woche tritt sie auf Mallorca auf und heizt damit regelmäßig den Feierwütigen im Megapark ein.

In einem exklusiven Interview mit unserer Redaktion gibt Isi Glück nun einen Einblick hinter die Kulissen und verrät unter anderem, welches Ritual sie vor jedem Auftritt im Megapark hat.

Isi Glück: SO bereitet sie sich auf Auftritte vor

Seit 2017 ist Isi Glück bereits als Sängerin am Ballermann aktiv. Nach all den Jahren hat sich eine gewisse Routine etabliert. Doch trotzdem ist der 33-Jährigen die Planung ihrer Show wichtig, wie sie verrät: „Man muss sich schon auf jeden Auftritt immer wieder individuell vorbereiten. Ich gucke immer vorher, wie das Publikum so ist. Ist es jünger oder eher älter? Dementsprechend passe ich auch mein Programm ein wenig an.“

Und das scheint gut bei ihrem Publikum anzukommen. Das ist an der Playa de Palma aber alles andere als einfach, fügt Isi Glück hinzu: „Ich glaube, dass der Ballermann auf jeden Fall die härteste Bühne ist, egal wo man auftritt. Das Publikum ist sehr ehrlich und merkt sofort, wenn du etwas vorspielst. Das akzeptieren die Zuschauer auch nicht. Wenn du also hierherkommst und eigentlich total die ‚Schicki-Micki‘-Frau bist und so tust, als ob du am Ballermann feierst, kommt das nicht gut an.“ Auch sie hatte einst einen schwierigen Auftritt, wie sie erzählt.

Isi Glück erinnert sich an Zwischenfall

Zu Beginn ihrer Ballermann-Zeit hatte Isi Glück einen Moment auf der Bühne, an den sie sich bis heute erinnert. „Ich wurde noch nie richtig ausgebuht. Aber am Anfang meiner Karriere hatte ich mal eine gesamte Fußballmannschaft im Publikum, die ihre Fangesänge gesungen haben“, so die 33-Jährige.

Weiter sagt die Frau von Carlos Lucio: „Da ist es dann schwer, die Kontrolle zu behalten. Und ich stand 2017 dann auf der Bühne, damals noch als kleines Mäuschen, und hatte nicht so richtig die Gewalt darüber, diese Gruppe zu kontrollieren.“