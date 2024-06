Isi Glück erlebt schlimme Szenen im Flugzeug nach Mallorca – „Dann kam die Bundespolizei“

Eigentlich wollte Ballermann-Star Isi Glück entspannt von Deutschland zurück nach Mallorca reisen. Die 33-Jährige hatte am Samstag (1. Juni) einen Auftritt beim „Mallorca Sommer Festival“ in Donaueschingen und steht einen Tag später wieder im Megapark auf der Bühne. Doch der Flug brachte einige Turbulenzen mit sich. Und das lag nicht etwa am Wetter.

Isi Glück beschreibt beängstigende Szenen

Nach der Landung auf Mallorca meldet sich Isi Glück via Instagram bei ihren Fans. Hinter ihr liegt ein nervenaufreibende Flug, den sie so schnell nicht wieder vergessen wird. „Das könnte dem ein oder anderen vielleicht eine Warnung sein. Ich fliege jede Woche nach Mallorca und treffe immer coole Gruppen von Freunden. Es gibt vereinzelnd aber auch immer wieder Vollidioten, die denken, dass ihnen der Flieger gehört!“, sagt sie zu Beginn ihrer Instagramstory.

+++ Mallorca: Ballermann-Stars feiern im Megapark – doch niemand erkennt sie +++

Weiter erzählt die Frau von Carlos Lucio: „Heute war es wieder so weit. Da war ein Typ im Flugzeug, den hätte ich am liebsten gegen die Wand gedrückt. Er war die ganze Zeit super laut, schrie durchs Flugzeug und hat das Personal beleidigt. Die Kinder an Bord waren total verängstigt und die Stewards waren auch relativ jung. Dadurch waren sie auch etwas verunsichert.“ Ein unmögliches Verhalten, was Konsequenzen hat. Bei der Landung ging dann alles ganz schnell.

„Leute, benehmt euch doch einfach ein bisschen!“

Das schlechte Benehmen des Urlaubers bleibt nicht ungestraft, wie Isi Glück berichtet: „Wir sind gelandet, haben geparkt und dann kam die Durchsage, dass wir noch sitzen bleiben sollen. Kurz darauf kam die mallorquinische Bundespolizei. Die sind zu dem Typen hin, haben den Ausweis gefordert und haben den abgeführt.“

+++ Konkurrenzkampf am Ballermann? Megapark-Star Samu wird deutlich – „Immer noch ein Business“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Obwohl die Partyschlager-Sängerin häufig zwischen Deutschland und Mallorca jettet, hat sie so etwas noch nie erlebt. „Es wird wohl aktuell härter durchgegriffen, was ich gut finde“, fügt sie hinzu. Am Ende appelliert die 33-Jährige noch an alle Ballermann-Touristen und findet dafür klare Worte: „Leute, benehmt euch doch einfach ein bisschen. Sowohl im Flieger als auch dann an der Playa!“