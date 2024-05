Konkurrenzkampf am Ballermann? Megapark-Star Samu wird deutlich – „Immer noch ein Business“

Party, Schlager und gute Laune: Wer Urlaub am Ballermann macht, kommt an daran sicherlich nicht vorbei. Vor allem im Megapark feiern Tausende Urlauber tagtäglich zu den aktuellen Hits an der Playa.

Fünfmal am Tag gibt es im Megapark dabei Live-Auftritte. Dort geben die jeweiligen Ballermann-Stars alles, um der feierwütigen Menge einzuheizen. Auch Entertainer Daniel „Samu“ Samorey steht regelmäßig auf der großen Bühne. In einem Interview mit unserer Redaktion gibt er nun einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen.

Ballermann-Sänger Samu über Konkurrenz an der Playa

Mittlerweile gibt es zahlreiche Ballermann-Künstler, die sich an der Playa einen Namen gemacht haben. Und auch zahlreiche Newcomer sind auf dem Weg in den Partyschlager-Olymp. Doch wie sieht es in Sachen Konkurrenz untereinander aus?

Daniel „Samu“ Samorey erklärt es so: „Du merkst schon, dass geguckt wird, wer wann welchen Song veröffentlicht. Das ist aber oftmals keine Sache unter den Künstlern, sondern unter den Labels. Ich kann jetzt nur für den Megapark sprechen, da sind wir alle sehr eng miteinander und haben viel Spaß.“ Doch für den Erfurter hat das Thema auch etwas Gutes.

„Es ist halt immer noch ein Business und ein Geschäft“

In dem Interview erzählt Samu, dass viele Ballermann-Stars untereinander vernetzt sind. Doch für regelmäßige Treffen und Pläuschen nach den Auftritten sei einfach keine Zeit. „Ich glaube auch, dass eine gewisse Distanz guttut. Es ist halt immer noch ein Business und ein Geschäft. Aber ich komme tatsächlich mit allen sehr gut klar“, fügt er hinzu.

Weiter heißt es: „Ich habe kein Konkurrenzdenken. Ganz im Gegenteil: Wir haben alle genug Termine. Um Mickie Krause zu zitieren: ‚Es ist überhaupt kein Problem, wenn du mal einen Termin nicht spielst. Der Partyschlager-Kuchen ist so groß, dass es für uns alle ausreicht.‘ Und damit hat er auch recht. Jeder bekommt sein Stück ab.“