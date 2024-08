Megapark auf Mallorca verkündet Neuigkeiten – Besucher müssen jetzt schnell sein

Der Megapark ist neben dem Bierkönig an der Playa der Palma der Partytempel schlechthin für alle feierwütigen Urlauber am Ballermann. Keine Discothek auf Mallorca ist größer. Darum gehört ein Besuch im Megapark auf Mallorca für viele der Tausenden deutschen Urlauber auf der Insel zum absoluten Pflichtprogramm.

Ballermann-Megastars wie Isi Glück und Mickie Krause treten hier regelmäßig auf. Und auch Stars wie Pietro Lombardi bringen das Publikum an der Playa de Palma hier immer wieder zum Beben. Doch wie der Megapark auf Mallorca nun verkündete, soll damit erst einmal Schluss sein.

Megapark auf Mallorca zieht fürs erste Schlussstrich

Jedes Jahr geht der Megapark auf Mallorca im November in den Winterschlaf. Denn dann ist die Party-Urlaubssaison auf der Lieblingsinsel der Deutschen vorüber. Normalerweise feiert der Megapark am letzten Oktobertag – also an Halloween – seinen letzten Tag in der Saison. Doch die offizielle Closing-Party findet bereits davor statt.

Auch interessant:

Urlaub auf Mallorca: Wir gingen in Palma spazieren – es passierte immer wieder

Wie der Megapark auf Mallorca an diesem Samstag (17. August) auf Instagram verkündete, findet die viertätige Saison-Abschiedsparty in diesem Jahr vom 24. Oktober bis zum 27. Oktober statt. Doch das sind noch längst nicht alle News!

Denn mit der Neuigkeit, dass der Megapark wie gewohnt in seinen Winterschlaf übergeht, bekommen Fans auch die Chance, bei einem Gewinnspiel eine viertägige Reise zum Closing des Megaparks auf Mallorca gewinnen. Wer diese Chance nicht verpassen will, muss jetzt schnell sein. Denn die Teilnahme gilt bis zum 31. August.

Mehr News aus Mallorca:

Den feierwütigen Megapark-Gängern werden an dieser viertätigen Party „Top DJs“ und „unvergessliche Momente“ versprochen. Welche Stars genau an den Tagen auf der Bühne stehen werden, ist noch nicht bekannt. Doch man darf mit Sicherheit mit den Megapark-Residents wie Isi Glück, Mickie Krause und Co. rechnen.