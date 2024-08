Ballermann-Star zeigt uns: So sieht es hinter den Kulissen vom Bierkönig aus

In der Hochsaison von April bis Oktober treten im Bierkönig auf Mallorca jeden Tag mehrere bekannte Ballermann-Künstler auf. In der Regel dauert ein Auftritt 30 Minuten plus Zugabe.

Im Bierkönig gibt es mehrere Bereiche mit verschiedenen Bühnen. Wenn der Slot für den Künstler gekommen ist, muss er auf der Bühne performen und das Publikum in Stimmung bringen – egal ob es mittags oder abends ist. Doch wie und wo bereitet sich so ein Entertainer eigentlich vor? Unsere Redaktion durfte mal mit Timo von „Die Zipfelbuben“ hinter die Kulissen blicken, die dem normalen Bierkönig-Besucher sonst verborgen bleiben.

Backstage beim Bierkönig

Durch ein Hintertor lässt uns Timo in die heiligen Hallen des Bierkönig. Sein Auftritt ist an diesem Tag um 17 Uhr im Alten Bereich. Etwa eine halbe Stunde vorher fängt seine Vorbereitungsphase an. Dafür nimmt er uns mit in den Backstagebereich, der weniger glamourös ist, als es der Bierkönig-Besucher vielleicht vermuten würde.

In einem kleinen Raum mit Fernseher und Couch dürfen wir Platz nehmen. Nebenan sind zudem Toiletten, falls sich die Künstler nochmal erleichtern oder etwas aufhübschen wollen. „Das allererste, was ich immer mache, wenn ich hier reinkomme: Klimaanlage aus. Das ist der Tod für uns Künstler“, erklärt Timo. Auf dem Couchtisch sind ein paar kleine Snacks serviert: Käse mit Salami oder Gummibärchen und Chips. Diese kleine Aufmerksamkeit hat Timo der lieben Ines zu verdanken.

„Tod eines jeden Künstlers“

Jeder Künstler hat vor dem Auftritt einen Betreuer oder eine Betreuerin, die dafür sorgt, dass es dem Ballermann-Star vor, während und nach dem Auftritt an nichts fehlt. Ein bisschen Aufregung gehöre auch nach vielen Jahren Showerfahrung noch dazu. Deshalb dreht der 47-Jährige gerne vorher auch nochmal eine Runde. „Ich picke mir immer schon eine gutgelaunte Truppe raus, bei denen ich weiß, dass sie richtig abgehen werden“, verrät er.

Nach 20 Minuten reicht es und der Bierkönig-Star will endlich auf die Bühne. Kurzer Playlist-Check beim DJ und los geht es. Mit dem „Zipfelbuben“-Hit „Olivia“ weiß das Bierkönig-Publikum direkt etwas anzufangen. Etwa zehn weitere Ohrwürmer folgen, zu denen die Leute mitgrölen und abgehen können. Selfies und kurze Handshakes mit dem Stimmungs-Sänger folgen im Anschluss.