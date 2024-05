Mallorca-Newcomer steht auf der Bühne – was im Publikum passiert, bringt ihn zum Staunen

Manni Manta will auf Mallorca so richtig durchstarten. Dafür sorgte der Stimmungssänger am Ballermann mit der einen oder anderen Aktion bereits für mächtig Aufsehen – mit Erfolg.

Nicht ohne Grund darf der Musiker inzwischen regelmäßig im Megapark auftreten. Während einem seiner Gigs kam es allerdings auch schon zu einem Moment, mit dem der Mallorca-Newcomer absolut nicht gerechnet hatte.

Mallorca: Skurrile Szene im Megapark verblüfft selbst den Künstler

„Wenn ich im Megapark singe, dann kommen schon einige Leute, die mich sehen wollen – aber die meisten wollen einfach eine gute Zeit haben“, erklärte Manni Manta mit Fuchsschwanz und Vokuhila im Interview mit unserer Redaktion. Meist sind seine Auftritte auf den Slot um 12 Uhr gelegt. „Gerade mittags kommen die meisten einfach für ein Bier, reden ein bisschen und genießen die Atmosphäre.“

Manni Manta kurz vor seinem Auftritt im Megapark auf Mallorca. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

Dabei blieb Manni Manta eine Situation ganz besonders in Erinnerung. „Da saßen drei Mädels in der ersten Reihe, die haben während meinem Auftritt Karten gespielt – das war lustig“, erinnerte sich der Partysänger. Besonders deshalb, weil der „Halt dein Maul“-Interpret sonst immer ganz gerne mit den Gästen vor sich interagiert.

Mallorca-Newcomer Manni Manta ist vom Ballermann angetan

„Ich glaube aber, man darf während dem Auftritt nicht irritiert sein, wenn jemand rausgeht oder sich wegdreht. Ich bin ja nur ein kleiner Teil hier am Ballermann“, stellte Manni Manta klar. Bei den sogenannten Mallorca-Partys in Deutschland sehe es schon wieder ganz anders aus – die Events könne man eher mit einem Konzertbesuch oder Festival vergleichen.

„Auf Mallorca ist man eben im Urlaubsmodus. Die Leute sind morgens schon um 9 Uhr unterwegs, man hat die legendären Locations wie den Megapark – das ist einfach wie eine eigene kleine Welt hier“, schwärmt der Musiker.

Nach Mallorca auswandern komme für Manni Manta derzeit trotzdem nicht in Frage: „Man muss einfach Bock drauf haben – auf die Leute und auch die Kultur hier.“ Seine kurzen Aufenthalte am Ballermann würden ihm vorerst genügen, um das besondere Feeling auf der Insel in vollen Zügen zu genießen.