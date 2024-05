Manta-Marathon nach Mallorca: Newcomer sorgt für Aufsehen an der Playa

Zahlreiche Künstler träumen davon, auf Mallorca und insbesondere am Ballermann so richtig durchzustarten. Doch bis man auf einer der großen Bühnen im Megapark oder dem Bierkönig steht, ist es ein langer Weg.

Ein Newcomer auf der Insel hat dafür einiges auf sich genommen. Um seinen Traum zu verwirklichen, griff der Musiker zu skurrilen Mitteln – mit Erfolg.

Mallorca: Den Ballermann mit dem Manta erobert

Die Rede ist von keinem Geringeren als Manni Manta: Mit blondem Vokuhila, Retro-Outfit und Fuchsschwanz an der Gürtelschnalle erobert der Saarbrücker nach und nach die Gegend entlang der Playa. Zur Saison 2023 ließ sich der Musiker etwas ganz Besonderes einfallen: Er düste kurzerhand mit einem Opel Manta nach Mallorca.

Manni Manta bei seiner Ankunft mit dem Manta an der Playa de Palma. Foto: Privat

Am Steuer eines der drei Original-Fahrzeuge aus dem beliebten 80er Kult-Streifen legte Manni Manta die bemerkenswerte Strecke zurück. „Zum Glück war ein Team rund um Mechaniker dabei. Das ist einfach kein Auto, mit dem man sonst so lange Strecken fährt“, stellte der Ballermann-Newcomer im Gespräch mit unserer Redaktion klar. Eine Aktion, die vor allem auch durch das Autohaus Deckert ermöglicht wurde. Einen Zwischenfall auf der Reise gab es glücklicherweise nicht: „Wir mussten nur ein paar Mal anhalten, um den Motor abkühlen zu lassen.“

Mallorca-Newcomer: „Gibt unzählige, die genau dort hin wollen!“

Am Ballermann angekommen, staunten die anderen Urlauber natürlich nicht schlecht. Sogar Partyschlager-Legenden wie der Almklausi, Tim Toupet und Peter Wackel zeigten sich von Manni Mantas Auftritt beeindruckt. Und spätestens seitdem geht es für den „Halt dein Maul“-Interpreten steil bergauf. Allein im Mai ist der Künstler mehrmals auf der Bühne im Megapark zu sehen: „Ich bin superhappy, dass ich hier stattfinde. Es gibt unzählige, die genau dort hin wollen.“

Seinen Job als Projektmanager hat Manni Manta inzwischen aufgegeben, will sich voll und ganz der Musik widmen: „Man braucht einfach die Flexibilität, um hier Gas zu geben.“ Davon können ihn auch negatives Feedback und der eine oder andere schräge Blick zu seinem Auftreten nicht abhalten. Doch wie kam es überhaupt zu seiner Kunstfigur?

Manni Manta liebt den Retro-Look

„Von meinem Vater lag aus den 80er-Jahren im Keller noch ein Fuchsschwanz, die Mantaletten und eine Jeansjacke – der original Manta-Look eben“, verriet der Sänger. Anfangs aus Spaß mit Kumpels verkleidet, ist es inzwischen zu seinem Markenzeichen geworden. Aus der anfänglichen Perücke wurde mittlerweile sogar ein echter Vokuhila.

Manni Manta vor seinem Auftritt im Megapark. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

Das ist übrigens auch das einzige, das Manni Manta hin und wieder noch an den Rand der Verzweiflung bringt: „Ob die Frisur immer sitzt, das ist die Frage. Ich muss mich daran noch gewöhnen. Du hast als Mann meist kurze Haare und ein Gel für alles.“ Seine Freundin unterstütze ihn jedoch tatkräftig beim Glätten der Frise. „Die Haare hier auf Mallorca zu stylen, das ist schon ein neues Level. Respekt an alle Frauen, die da teilweise auch aufwändige Sachen jeden Tag machen“, gab der Musiker offen zu.

Manni Manta betont: „War zum Teil eine Barriere“

Die Entscheidung für seinen ausgefallenen Style hat er deshalb aber nicht bereut – im Gegenteil: „Ich bin nach meinen Auftritten immer noch rund zwei Stunden im Publikum unterwegs, gehe von Tisch zu Tisch – dort dann immer die Sonnenbrille und Perücke anzuhaben, war zum Teil eine Barriere.“ Viel lieber möchte Manni Manta ein Teil des Ganzen und vor allem authentisch sein.

So schnell geht der Ballermann-Newcomer aus Saarbrücken einem aber ohnehin nicht aus dem Kopf. Und auch wenn Manni Manta in der aktuellen Saison nicht erneut mit dem speziellen Oldtimer angereist ist, dürfen seine Fans gespannt sein. „Ich versuche immer andere Aktionen zu machen“, plauderte der Künstler aus. Spätestens zum Closing 2024 ist es dafür wieder an der Zeit – was dann genau ansteht, bleibt allerdings noch eine Überraschung.