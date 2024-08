Mallorca-Sänger „Playa Charlie“ mit heftiger Kampfansage –  „Ich zeig es euch!“

Wer am Samstagabend (17. August) an der Playa de Palma auf Mallorca unterwegs war, wurde Zeuge einer Aktion, die es selbst am verrückten Ballermann nicht alle Tage gibt. Plötzlich saß da Charlie Sheen auf einem blauen Dreirad. Hinter seinem Rücken ragte eine große Säule empor, die den gleichen Mann noch einmal auf einer Säule zeigte – dazu die Worte „Heute wollen wir saufen“.

Es ist die Promo-Aktion des an der Playa berühmten „Playa Charlie“. Er hat vor kurzem seinen neuen Song herausgebracht, mit dem er es jetzt bis ganz nach oben schaffen will. Unsere Reporterin hat die Ballermann-Kultfigur bei dieser Aktion begleitet.

Mallorca-Sänger will Exempel statuieren

Pedro Martinez, wie das Charlie Sheen Double mit bürgerlichem Namen heißt, ist Spanier und lebt aber in Köln. Im Sommer jedoch verschlägt es ihn wie so viele andere an den Ballermann. Doch als Double auftreten und täglich Fotos mit Fans an der Playa de Palma schießen, reicht ihm nicht. Er will zu den ganz Großen am Ballermann gehören!

„Ich bin der erste echte Spanier an der Playa de Palma, der auf Deutsch singt. Es gibt bis jetzt keinen einzigen Spanier, der hier an der Playa singt und daran möchte ich gerne etwas ändern. Ich möchte den Leuten mal zeigen, dass auch Spanier es drauf haben und an der Playa de Palma singen können“, sagt er im Gespräch mit unserer Reporterin am Balneario 5, direkt vor Mallorcas größter Disco, dem Megapark.

„Ich möchte auf jeden Fall mit meinem Song die Menschen erreichen. Das ist für mich das Wichtigste. Ich möchte auch mit den Leuten zusammen feiern.“ Es sei nicht mehr der Jüngste, sagt der 52-Jährige. „Aber auch einer vom alten Eisen kann den Jungen noch was zeigen und das möchte ich beweisen.“

Zum Schluss richtet er seine Worte an all die Stars, die es hier am Ballermann schon weit geschafft haben: „Eine Sache möchte ich mal sagen: Ich bin gekommen, um zu bleiben! Ich will der erste spanische Malle-Sänger sein und ich will die Playa de Palma so richtig aufräumen. Wer Charlie bucht, kriegt auch Charlie. Ich bin eine Rampensau, ich zeige es euch!“