Megapark: Isi Glück auf der Bühne – plötzlich hört man Buhrufe

Partyschlagersängerin Isi Glück ist vom Ballermann nicht mehr wegzudenken. Seit 2017 tritt sie regelmäßig im Megapark auf und sorgt bei den Feierwütigen für gute Laune. Mit Hits wie „Delfin“ oder „Oberteil“ hat es die 33-Jährige schon längst in den Schlager-Olymp geschafft.

Kein Wunder also, dass sie beim Publikum äußerst beliebt ist. Doch bei einem Auftritt am vergangenen Dienstag (14. Mai) kam es zu ungewöhnlichen Szenen. Plötzlich ertönten Buhrufe einiger Megapark-Besucher. Unsere Redaktion war vor Ort und weiß, was da los war.

Isi Glück bringt Megapark zum Beben

Darauf haben zahlreiche Megapark-Besucher sehnlichst gewartet: Isi Glück performte ihre Party-Hits live. Um 20.30 Uhr kam die sympathische Blondine auf die Bühne gestürmt und sorgte von Beginn an für gute Laune bei den Feierwütigen.

Vor allem ihr Mega-Hit „Delfin“ und ihr neuster Song „Oberteil“ brachte das Publikum dazu laut mitzugrölen. Doch plötzlich kippte die Stimmung für einen kurzen Moment und es ertönen laute Buhrufe während ihres Auftritts! Was war denn da los?

Megapark: Das steckt hinter den Pfiffen

Zugegeben: Die Buhrufe galten nie Isi Glück selbst. Vielmehr war es die Reaktion auf eine Frage, welche die 33-Jährige zwischen zwei Liedern gestellt hat. Sie wollte nämlich vom Publikum wissen, wer in den 2000er geboren wurde.

Als diejenigen sich dann mit lauten Rufen meldeten, hagelte es Buhrufe von anderen Feierwütigen. Doch alles halb so wild: Nach dieser Aktion ging es heiter weiter mit Isi Glücks Auftritt.

