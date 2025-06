Preisschock auf Mallorca: Urlaub für Deutsche könnte bald teurer werden

Mallorca ist und bleibt die Lieblingsinsel der Deutschen – doch wie lange noch? Für viele Urlauber könnte der Traum vom Sommer auf der Baleareninsel bald zum teuren Vergnügen werden.

Denn neue Entwicklungen deuten auf eine drastische Veränderung im Tourismus der Insel hin: Mallorca rückt immer mehr in den Fokus eines neuen Publikums – und das hat tiefere Taschen.

Amerikaner entdecken Mallorca – und kommen in Scharen

Seit im Juni 2022 erstmals ein Direktflug von New York nach Palma de Mallorca gestartet ist, hat sich das Reiseverhalten auf der Insel merklich verschoben. Besonders US-amerikanische Touristen zieht es vermehrt auf die Balearen. Die Folge: United Airlines baut die Verbindung weiter aus, fliegt die Strecke New York – Palma künftig viermal pro Woche und setzt größere Maschinen ein. Zudem wird die Saison verlängert, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Laut dem spanischen Fachportal „Mabrian“ rechnet man für diesen Sommer mit einem Zuwachs von rund 40 Prozent bei Gästen aus den USA im Vergleich zur Vorsaison. Auch andere Airlines wollen nachziehen und ihre Kapazitäten auf der Route erweitern.

US-Touristen geben deutlich mehr Geld aus

Was das für deutsche Urlauber bedeuten könnte? Eine spürbare Preissteigerung. Denn: US-Touristen geben im Schnitt deutlich mehr Geld auf Mallorca aus als Deutsche. Laut dem spanischen Fremdenverkehrsamt „Turespaña“ liegen ihre täglichen Ausgaben bei etwa 281 Euro. Deutsche Touristen hingegen geben durchschnittlich 167,21 Euro pro Tag aus – ein klarer Unterschied, der sich langfristig auch im Angebot auf der Insel niederschlagen könnte.

Mallorca positioniert sich ohnehin immer stärker als Luxusziel. Denn die Insel will weg vom klassischen Pauschalurlaub und Party am Ballermann und hin zu exklusiven Unterkünften, Gourmetrestaurants und Boutiquen. In diesem Kontext sind US-Gäste für viele Hoteliers und Gastronomen besonders attraktiv.

Was bedeutet das für deutsche Urlauber?

Dass es auf der Insel immer teurer wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Laut der Ferienhaus-Suchmaschine Holidu sind die Preise für Unterkünfte 2024 im Vergleich zum Vorjahr um fast zehn Prozent gestiegen. Auch ein Abend im Restaurant kostet im Schnitt rund 15 Prozent mehr. Und das alles noch, bevor der große Ansturm aus Übersee richtig begonnen hat.

Der Preistrend und der Fokus auf kaufkräftigere Zielgruppen könnten viele deutsche Urlauber zum Umdenken zwingen – zumindest, was das Reiseziel betrifft. Wer weiterhin Urlaub auf Mallorca machen möchte, muss sich wohl auf steigende Kosten einstellen oder nach Alternativen Ausschau halten. Eines ist jedenfalls klar: Mallorca verändert sich. Und wer seinen Platz an der Playa behalten will, sollte besser frühzeitig buchen – bevor der Preisschock Realität wird.