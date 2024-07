Urlaub auf Mallorca: Sport am Ballermann – doch plötzlich hört der Spaß auf

Während für einige Ballermann-Touristen auf Mallorca die Regel gilt „Trinken ist auch Sport!“ müssen sich die wahren Fitness-Liebhaber an der Playa länger nach sportlicher Betätigung umschauen.

Wer nicht in einem Fitnessstudio wie beispielsweise dem von Auswanderer-Paar Caro und Andreas Robens trainiert, kann sich eigentlich nur mit Joggen am Strand fit halten. Ansonsten gibt es nur noch eine weitere Aktivität: Minigolf. Unsere Redaktion hat den Check gemacht.

Urlaub auf Mallorca: An der Playa kann man nicht nur feiern

Unweit vom Megapark entfernt befindet sich die Dino-Minigolfanlage. Wie der Name schon sagt, darf inmitten der Anlage natürlich auch ein Dinosaurier nicht fehlen. Der Spaß für Groß und Klein scheint auf den ersten Blick jedenfalls garantiert zu sein – doch hält der Park auch das, was er verspricht?

Beim Dino-Minigolf an der Playa kommen große und kleine Besucher auf ihre Kosten. Doch es gibt einen Haken. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

Bereits am Eingang kann zwischen einem Rundgang mit 18 oder gar sage und schreibe 54 Bahnen entschieden werden. Die kleinere Runde gibt es bereits für einen Preis von 7,90 Euro pro Person. Anders als auf den meisten deutschen Minigolf-Plätzen sind die Bahnen an der Playa allerdings nicht aus einem glatten Untergrund, sondern mit einer Art grünem Teppich ausgelegt, wie man ihn eher vom Balkon bei den Großeltern kennt. Und das kann schon zum ersten Problem führen.

Urlaub auf Mallorca: Besucher fallen vom Glauben ab

Während der eine oder andere Besucher vielleicht der Meinung sein könnte, er habe noch etwas Restalkohol im Blut und der Ball rollt deshalb immer wieder um das Loch herum, liegt es in Wirklichkeit allerdings an der Spielfläche – die ist unter der grünen Matte an so mancher Stelle nämlich ganz schön uneben. An der blauen Bahn mit der Nummer sieben hörte für den Test-Lauf unserer Redaktion dann der Spaß abrupt sogar komplett auf. Der Grund?

Der Gummiball bleibt plötzlich mitten im Rohr stecken. Nur durch das Nachhelfen mit dem Golfschläger tauchte die kleine Kugel am anderen Ende des Tunnels wieder auf. Ein Lacher in der Runde der Hobby-Minigolfer war damit allerdings auch garantiert. Und spätestens ab diesem Moment konnte einen ohnehin nichts mehr aufhalten – selbst die dunkelste Höhle, durch die man im Laufe des Rundgangs muss, nicht.

Minigolf-Zukunft steht auf der Kippe

Im Großen und Ganzen also eine wirklich gelungene sportliche Abwechslung neben dem eigentlichen Urlaub in der Partyhochburg – auch, wenn die Anlage schon ziemlich in die Jahre gekommen ist. Wie die Zukunft für die Minigolfanlage aussieht, ist jedoch ungewiss. Gerüchten zufolge sollen nur noch in der Saison 2024 die Bälle über die Bahnen rollen. Ob der Park im darauffolgenden Sommer tatsächlich dicht ist, wurde allerdings noch nicht offiziell bestätigt.