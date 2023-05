Iris Klein: Harte Worte über Peter – „Er ist mir egal geworden“

Daniela Katzenbergers Mama Iris Klein versucht sich nach der Trennung von Peter Klein offenbar irgendwie durchzubeißen. Anfang des Jahres gaben die beiden bekannt, künftig getrennte Wege gehen zu wollen, nachdem sie ihn einer Affäre mit Schauspielerin Yvonne Woelke bezichtigt hatte. Auch die Scheidung rückt immer näher, wie Iris Klein auf ihrem Instagram-Account berichtet.

Lediglich eine Unterschrift ihres Ex-Partners fehle und dann ist die Ehe der beiden Geschichte, denn ein Trennungsjahr, wie in Deutschland, gibt es in Spanien, der Wahlheimat der beiden, nicht. Der ganze Stress, den die zweifache Mama in den letzten Wochen erlebte, hat nun ein Ende. Wie froh sie darüber ist, verrät sie auch auf Instagram. In ihrer Story richtet sie sich auch an Peter Klein.

Iris Klein: „Er spielt keine Rolle mehr in meinem Leben“

In den sozialen Medien wurde Iris Klein jetzt zu ihrer aktuellen Situation befragt. In ihrer Story schildert sie sogar, dass sie über eine Namensänderung nachdenke. Doch als sie dann noch zu Peter befragt wird, findet sie deutliche Worte. Am 26. Mai ist sie nämlich 56 Jahre alt geworden. Ob Peter ihr zum Ehrentag gratuliert hat, wollten einige wissen.

„Nein und darauf lege ich auch keinen Wert“, betont sie. „… er ist mir egal geworden“, wird sie dann noch deutlicher. Dass ihr die wichtigsten Menschen in ihrem Leben gratuliert haben, reiche ihr vollkommen. „Peter spielt keine Rolle mehr in meinem Leben und heute denke ich auch, dass diese Trennung das Beste war, was mir passiert ist“, heißt es abschließend.

Iris Klein ist neu verliebt

Wie sehr sie mit ihrem Ex-Partner abgeschlossen hat, wird auch deutlich, wenn sie über den neuen Mann an ihrer Seite spricht. Der möchte sich allerdings nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Das findet Iris Klein auch gut so. „Ihr wisst ja, wie die Presse drauf ist und wir wollen erstmal unsere Ruhe genießen“, betont sie.

Mit ihrem neuen Partner fühle sie sich allerdings so wohl, dass sie bereits öffentlich Händchen halten. „Ich bin unfassbar stolz“, sagt sie dazu. In ihrer Story schwärmt sie von dem neuen Mann an ihrer Seite und stellt klar: „Ich gebe ihn nie mehr her und werde ihn auch nicht austauschen. Dieses Gefühl, was er mir in so kurzer Zeit gegeben hat, habe ich mein ganzes Leben noch nicht erleben dürfen und ich wünsche mir so sehr, dass es niemals mehr endet.“