Daniela Katzenberger zieht endgültigen Schlussstrich – „War so oft abgefuckt“

Ehrlich, offen und direkt: So kennen wir TV-Bekanntheit Daniela Katzenberger seit Jahren. In zahlreichen Formaten im deutschen Fernsehen hat die 36-Jährige immer wieder gezeigt, dass sie das sagt, was ihr gerade durch den Kopf geht. Dafür feiern ihre Fans sie schließlich auch.

Diese ehrliche Seite führt die Tochter von Iris Klein auch in den sozialen Medien weiter. Egal ob sie gerade mit zerzaustem Haar und geschwollenem Gesicht aus dem Bett fällt oder ungefiltert ihre Figur zeigt: Die ehrlichen Schnappschüsse, die sie regelmäßig auf Instagram und Co. postet, machen Daniela Katzenberger so beliebt bei ihren Followern. Doch in letzter Zeit wurde es immer ruhiger um die Frau von Lucas Cordalis. Woran liegt das?

Daniela Katzenberger nimmt Abstand von Social Media

In der Vergangenheit hat die Katze immer mal wieder einen sogenannten „Social Media Detox“ gemacht. Das bedeutet einfach mal das Handy weglegen und die Fans nicht rund um die Uhr mit privaten Einblicken aus dem Alltag versorgen. Denn das bedeutet natürlich auch Stress und Druck für Daniela Katzenberger und auch jeden anderen Influencer.

Wie die 36-Jährige jetzt öffentlich macht, hat sie gar keine Lust mehr darauf, sich selber unter Druck zu setzen und fasst einen für sie wichtigen Entschluss, wie sie auf Instagram mitteilt: „Irgendwann habe ich beschlossen, mehr Momente für mich zu genießen – ohne mir jedes Mal den scheiß Druck zu machen, das Handy auszupacken und Stories zu drehen.“

Daniela Katzenberger will sich lieber auf TV-Projekte konzentrieren

Zwar verzeichnet Daniela Katzenberger eine riesige Reichweite von stolzen 2,2 Millionen Followern auf Instagram, doch die TV-Bekanntheit setzte genau das unter Druck: „Ich möchte posten, wenn ich Bock habe was zu posten und nicht, weil meine Reichweite mir sonst in den Arsch tritt.“

Weiter schreibt sie: „Und… Ich mache mittlerweile einen Ticken lieber TV. Bin ich ehrlich.“ Heißt das nun, dass Daniela Katzenberger sich aus den sozialen Netzwerken zurückziehen wird? Vorerst nein. Nach diesem Statement der 36-Jährigen folgten schließlich auch noch vereinzelt ein paar Stories. Für alle Fans also kein Grund zur Sorge.

