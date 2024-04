„Bauer sucht Frau International“: Kandidat zieht sich plötzlich aus – „War schon ein Schock“

„Bauer sucht Frau“ ist zurück mit der beliebten Spezialausgabe. Im Ableger „International“ bringt RTL-Moderatorin Inka Bause Landwirte aus aller Welt zusammen, die auf der Suche nach der großen Liebe sind.

So auch Obstfarmerin Ulrike aus Brasilien. Doch mit ihrem Gast erlebt sie gleich am ersten gemeinsamen Morgen eine unerfreuliche Begegnung.

„Bauer sucht Frau International“: Kandidat lässt Hüllen fallen

In Brasilien lernt Kandidat Heiko Landwirtin Ulrike kennen und fühlt sich direkt zu Hause. Er war der einzige Anwärter, der für die „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin die Reise um die Welt angetreten hat. Doch scheinbar sind die beiden direkt auf einer Wellenlänge, verstehen sich beim ersten Kennenlernen auf Anhieb und haben auch gleich etwas zu lachen: Heikos Gepäck ist auf dem Flug nach Südamerika verschwunden.

Da muss er natürlich nicht lange überlegen, was er anzieht – und setzt sich prompt nur in Unterhose bekleidet auf Ulrikes Terrasse. Die 57-Jährige startet ahnungslos in den Tag und begrüßt Heiko zu Tagesanbruch: „Morgen, schon ausgeschlafen?“ Doch ihr nächster Anblick ist alles andere als erfreulich.

„Ich bin eigentlich gestern Abend ins Bett gegangen, mit dem Gedanken: ‚Du stehst auf, du lässt deinen Gast schlafen, bereitest ein schönes Frühstück vor‘ und dann steht man auf und dann sitzt er da in Unterhose“, lässt Bäuerin Ulrike die unerwartete Nacktheit ihres Gastes Revue passieren. „So ein fremder Mann auf dem Hof, das war schon ein Schock“, fügt die Obstfarmerin verblüfft hinzu.

„Bauer sucht Frau International“: Bäuerin geschockt

Um aus der unangenehmen Situation einen Ausweg zu finden, bietet Ulrike Heiko eine Hose und ein T-Shirt an. Der „Bauer sucht Frau“-Kandidat entscheidet sich nur für die Unterbekleidung und genießt weiterhin oberkörperfrei das brasilianische Leben auf der Terrasse.

„Ich würde nie auf die Idee kommen, mich halbnackt bei fremden Leuten irgendwo hinzusetzen“, urteilt Ulrike. Nachdem der erste Schock überwunden ist, sieht sie die morgendliche Angewohnheit Heikos schon etwas gelassener: „Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich kann ihn ja jetzt auch nicht ändern und will ihn ja auch nicht ändern.“

Die 57-Jährige war in der Vergangenheit schon einmal 36 Jahre verheiratet, möchte nun aber ihr neues Liebesglück finden. Ob Heiko ihr passender Traummann wird, können gespannte „Bauer sucht Frau„-Zuschauer jeden Dienstag ab 20.15 Uhr bei RTL verfolgen.