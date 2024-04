Schock bei „Bauer sucht Frau International“: Dieses Paar geht getrennte Wege

Die RTL-Serie „Bauer sucht Frau“ ist dafür bekannt, Single-Landwirte mit dem richtigen Herzensmensch zusammenzubringen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in aller Welt. Dafür sorgt der internationale Ableger der Sendung. Doch jetzt macht eine bittere Nachricht die Runde!

„Bauer sucht Frau International“: Ranchbesitzer teilt Statement auf Instagram

Gestern (16. April) feierte „Bauer sucht Frau International“ den Auftakt der sechsten Staffel auf RTL. Neue Teilnehmer stehen bereit, um von Moderatorin Inka Bause verkuppelt zu werden. Dafür reisten Landwirte aus aller Welt in die Nähe von Berlin, um potenzielle Partner für die Hofwoche kennenzulernen. Doch so kurz nach Ausstrahlung der neuen Ausgabe trübt eine Nachricht die Fans der Dating-Show.

+++„Bauer sucht Frau“: DIESE Paare fanden ihr Glück nach der Show+++

Die fünfte Staffel von „Bauer sucht Frau International“ erwies sich für Johannes Höfinger aus Österreich als voller Erfolg. Der Ranchbesitzer fand in Florian Eichner einen Partner, mit dem er sich eine Zukunft auf seinem Hof vorstellen konnte. Einige Anhänger hatten gehofft, dass Johannes seinen Traummann gefunden hätte. Doch ein Social-Media-Post zu Beginn der Woche hat Zweifel gesät. Nun hat der Landwirt ein ausführliches Statement abgegeben.

„Bauer sucht Frau International“: Kandidat teilt traurige Nachricht

„Florian und ich haben uns getrennt und das schon vor einer Woche“, schreibt „Bauer sucht Frau“-Star Johannes zu einem Video, in dem er über das Liebes-Aus spricht. Dem Pferdeliebhaber sei es wichtig gewesen, seinen Fans ein kurzes Update zu liefern – immerhin hätten diese ihn und Florian seit der TV-Sendung stets begleitet und unterstützt. „Ihr habt das alle richtig beobachtet, der Flo ist weniger da und ich wollte euch sagen, wir haben uns letzten Dienstag getrennt, aber sind noch gut miteinander“, hält er fest. Den Clip hätte er gerne zusammen mit seinem Ex aufgenommen – doch der sei noch nicht bereit dafür.

Das Video zeigt deutlich, wie sehr es Johannes schwerfällt, seine Gefühle vor seinen Fans zu offenbaren. Er ringt mit den Tränen, spricht mit brüchiger Stimme. „Ich glaube, es tut beiden sehr weh“, betont er. Auch wenn er sich entschieden hat, nicht gemeinsam mit seinem Ex online aufzutreten, nutzt zumindest Florians Ex die Möglichkeit, sich in den Kommentaren zu äußern.

Mehr News

„Wie du schon erwähnt hast, bin ich für das Video nicht bereit. Mit offenen Karten zu spielen war dennoch der richtige Weg, um auch Gefühle, die nicht so schön sind, offen zu zeigen“, bezieht Florian Stellung. Böses Blut scheint zwischen den beiden trotz der Trennung nicht zu herrschen: „Du bist und bleibst ein wichtiger Mensch in meinem Leben und ich bin trotzdem immer für dich da“, hält der ehemalige Partner von „Bauer sucht Frau“-Kandidat Johannes zum Schluss fest.