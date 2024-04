„Bauer sucht Frau“: DIESE Paare fanden ihr Glück nach der Show

Die Welt der Landliebe ruft erneut: Bei „Bauer sucht Frau International“ stehen die Zeichen wieder auf Romantik. Neun herzoffene Singles machen sich dieses Jahr auf die Suche nach ihrem Seelenverwandten.

Und die Erfolgsquote der Show macht Mut: 7 Paare haben sich bereits in den vergangenen Staffeln gefunden und eines davon hat sogar den Bund fürs Leben geschlossen.

„Bauer sucht Frau“: Liebesglück über Ländergrenzen hinweg

In der von Inka Bause moderierten TV-Show schlugen schon viele Funken über, die zu lodernden Flammen wurden. Justin und Stefanie sind das Paradebeispiel für die Erfolge der Sendung. Die beiden lernten sich 2022 kennen. Die Liebe führte Stefanie letztendlich nach Frankreich, wo sie für Justin ihr Leben in Deutschland hinter sich ließ. Ihr Glück krönten sie im vergangenen Jahr mit der Geburt ihrer Tochter Fabienne. Das erste Baby, das aus der internationalen Version der Kuppelshow hervorgegangen ist.

Diese Paare haben ihr Glück bei „Bauer sucht Frau international“ gefunden:

Justin & Steff

Gerald & Anna Heiser

Vivien & Sebastian

Katrin & Marc

Tom & Astrid

Rüdiger & Martina

Werner & Leonie

Doch wo Sonnenschein ist, ist auch Schatten. So mussten einige Teilnehmer erfahren, dass der Weg zur großen Liebe steinig sein kann. Rainer und Saskia, die 2019 noch vor den Traualtar treten wollten, gingen getrennte Wege. „Wir haben nicht so richtig zusammengepasst am Ende“, musste Rainer eingestehen, als er im Mai letzten Jahres bekannt gab, wieder Single zu sein.

In der neuen Staffel wagen sich zwei Single-Damen, Marisol und Ulrike, und sechs Single-Herren, Peter, Andreas, Philipp, Fritz, Markus und Gerfried, in das Abenteuer der internationalen Liebe. Dabei wurden zwei Kandidaten kurzerhand aus der Sendung gekickt.