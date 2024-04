„Bauer sucht Frau“-Schock: Es geschah vor der Ausstrahlung bei RTL

Die RTL-Serie „Bauer sucht Frau“ ist dafür bekannt, Single-Landwirte mit dem richtigen Herzensmensch zusammenzubringen. Auch Kandidatin Stefanie suchte in der Kuppelshow als Geflügelbäuerin die große Liebe – das jedoch vergeblich.

Vor wenigen Tagen verkündete die Schleswig-Holsteinerin dann in einer Spezialfolge der Sendung ihr neues Liebesglück. Doch kurz nach der Ausstrahlung macht eine bittere Nachricht die Runde!

Stefanie verliebt wie nie: Das ist ihr Auserwählter

Ex-„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Stefanie schien in Liebesangelegenheiten einfach kein Glück zu haben. Während der RTL-Sendung blieb ihr Versuch erfolglos, einen passenden Partner zu finden. Doch jetzt stieß sie außerhalb der Show auf einen neuen potenziellen Liebhaber.

Stefanie lernte ihren neuen Partner Bjarne auf einem Dorffest kennengelernt. Der 23-Jährige musste die Hundetrainerin anfangs ziemlich lange von sich überzeugen. Denn der Altersunterschied von 18 Jahren machte der 41-Jährigen erstmal Sorgen. Doch dass Alter nur eine Zahl ist, bewies Stefanie in der kürzlich ausgestrahlten Spezialfolge „Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los.“ Dort schwärmte sie verliebt: „Bjarne hat mich eines Besseren belehrt und nicht aufgegeben“.

Ex-„Bauer sucht Frau“-Kandidatin: Vor der Ausstrahlung herrschte bereits Gewissheit

Doch kurz nach der Ausstrahlung ist schon wieder alles aus und vorbei. In ihrer Instagram-Story gab Stefanie ein klares Statement. Dort beantwortete sie während eines Q&A’s auch die Frage, ob sie und Bjarne noch zusammen seien. Die Geflügelbäuerin hat darauf sofort eine klare Antwort: „Nein, wir sind nicht mehr zusammen“.

Das ist jedoch nicht die einzige Schocknachricht für ihre Fans! – Stefanie enthüllte weitere Details: „Ich habe mich sogar schon vor der Ausstrahlung getrennt“. Dennoch habe sie die Aufzeichnungen der Kuppelshow gemeinsam mit ihrem einstigen Traummann Bjarne angeschaut.

Böses Blut herrscht zwischen der Ex-„Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin und Bjarne augenscheinlich jedoch nicht: „Wir hatten eine schöne gemeinsame Zeit, aber das hat sich bei mir einfach nicht weiterentwickelt“, so Stefanie auf ihrem Instagram-Account. „Bei uns gab es auch nie Streit, es hat am Ende nicht gepasst“, führt die Schleswig-Holsteinerin die Trennungsgründe weiter aus. Am Ende sei eben aus „Liebe“ „Freundschaft“ geworden.