Daniela Katzenberger lästert über „GNTM“: „Komme nicht darauf klar“

Im TV gibt es viele Wege, um berühmt zu werden. Die einen versuchen es mit Singen, die anderen wandern aus, und wiederum andere glauben, dass es eine gute Idee sei, als Model reicht und berühmt zu werden. Welchen Weg man auch gehen möchte: Eines haben alle gemein – die Zuschauer sind bei jedem Schritt dabei. Und wenn man dann noch prominente Zuschauer wie beispielsweise Daniela Katzenberger hat, dann wird das Ganze auch noch bei Instagram diskutiert.

Was war passiert? Via Instagram hatte sich Daniela Katzenberger am Donnerstag (9. März) als „GNTM“-Zuschauerin geoutet. Dabei haben es der Kult-Auswanderin, die mittlerweile mit Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia auf Mallorca lebt, besonders die sogenannten Walks angetan. Beziehungsweise eher nicht angetan.

Daniela Katzenberger witzelt über „GNTM“

„War das schon immer so, dass die solche Outfits getragen haben und solche Frisuren? Ich komme nicht darauf klar. Ist das geil“, lästert die 36-Jährige, während auf dem TV-Gerät Heidis Nachwuchsmodels mit teils skurrilen Frisuren über den Laufsteg stampfen.

„Warum laufen sie denn so aggressiv? Scheiße. Was guckt die denn so böse?“, kann die Katze kaum glauben, was sie da sieht. Die Sendung habe sie ganz anders in Erinnerung, so die Kult-Blondine. „Ich erinnere mich, also früher war das doch irgendwie netter gestaltet. Ich gucke das zum ersten Mal nach 100 Jahren wieder.“

Daniela Katzenberger: „Heidi Klum macht so Bock“

Und doch scheint die Wahl-Mallorquinerin ihren Spaß zu haben. „Heidi Klum macht so Bock. Ich habe das seit 100 Jahren nicht mehr geguckt und ich würde wahrscheinlich nicht mal einen Blumentopf gewinnen, aber Heidi Klum ist schon echt geil. Die Show macht richtig Bock“, jubelt Daniela dann schlussendlich doch noch.

Ja, vermutlich brauchte es einfach ein wenig Zeit, um das Gesehene auf sich wirken zu lassen. Und vielleicht wird Daniela Katzenberger nach dieser Folge doch noch eine riesige Anhängerin der aktuellen Staffel.