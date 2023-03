Daniela Katzenberger: Schocknachricht – „Game over“

Manchmal kommt einfach alles zusammen. TV-Star Daniela Katzenberger hatte sich die vergangenen Wochen sicherlich anders vorgestellt. Nicht nur, dass Gatte Lucas Cordalis im RTL-„Dschungelcamp“ nicht die Zuneigung zuteil wurde, die man sich im Hause Cordalis/Katzenberger vermutlich erhofft und gewünscht hatte … Nein, der Ausflug nach Australien hatte auch noch den bitteren Beigeschmack, dass die Ehe zwischen Mama Iris Klein und Stiefpapa Peter zerbrach.

Während des RTL-Drehs hatten sich der 55-Jährige und Yvonne Woelke, die Begleiterin der späteren „Dschungelkönigin“ Djamila Rowe sehr gut verstanden. Zu gut, nach dem Geschmack von Daniela Katzenbergers Mama. Sie beendet die Partnerschaft. Während Peter in den vergangenen Tagen mit einem neuen Management für Schlagzeilen sorgt, ist Iris Klein auffallend oft bei Töchterchen Daniela Katzenberger zu sehen.

Daniela Katzenberger hat es erwischt

Das Mutter-Tochter-Duo isst entspannt in der Sonne, schrubbt die Spüle in der Küche (und macht damit gleichzeitig Werbung für Reinigungsmittel) und auch beim entspannenden Bad (dieses Mal alleine) filmt sich Iris Klein.

Während es bei Mama also so scheint, als würde es langsam wieder aufwärtsgehen, geht es Daniela Katzenberger so gar nicht gut. Sie hat es böse erwischt. Auf Instagram schreibt die 36-Jährige: „War jetzt genau eine Woche gesund. Fange jetzt wieder von vorne an. Ruhepuls von 110 und Schüttelfrost ohne Ende… Habe, glaube ich, das Bett vom Platz geschnattert.“ Und am frühen Dienstagmorgen reicht die Katze auch direkt noch ein „Beweisvideo“ nach.

Die Augen angeschwollen, die rechte Hand stützt den Kopf, der Blick leidend, filmt sich die Kult-Auswanderin für ihre Instagramstory. Dazu schreibt Daniela: „Game over“ (zu Deutsch: Das Spiel ist aus“. Aber Dani, Kopf hoch: Du weißt doch, eine Katze hat sieben Leben und landet immer wieder auf ihren Füßen … äh Pfoten.