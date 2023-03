Daniela Katzenberger liegt im Krankenhaus – Sorge um die Kult-Blondine

Diese Aufnahmen von Daniela Katzenberger geben Anlass zur Sorge. Der TV-Star zeigt sich in einem seiner schwächsten Momente vor der Handykamera. Die Katze muss höllische Schmerzen ertragen.

Dass man Daniela Katzenberger in ihrer Instagram-Story ungeschminkt und unfrisiert zu sehen bekommt, ist längst keine Seltenheit mehr. Normalerweise trägt die gebürtige Pfälzerin dabei jedoch ein breites Grinsen auf dem Gesicht und versüßt ihren Fans mit einem lockeren Spruch den Tag. Nun hat es der Mallorca-Auswanderin buchstäblich die Sprache verschlagen.

Daniela Katzenberger kämpfte tagelang gegen Schmerzen an

Nach dem Gesundheits-Drama um ihre Mutter Iris Klein hat es jetzt Daniela Katzenberger selbst erwischt. Die Kult-Blondine postet am Mittwoch (8. März) Fotos aus dem Krankenhaus. Auf dem ersten Bild kann man einen Behandlungsraum erkennen, in dem Dani auf einer Liege die Beine hochgelegt hat. Ihre pinken Boots, die am linken Rand ins Bild ragen, verraten sie. „Kann nicht mehr“, kommentiert die 36-Jährige und teilt drei Emojis, die andeuten, warum sie ärztliche Betreuung benötigt.

Zwei sich schnäuzende Gesichter und ein seufzender Emoji weisen darauf hin, dass es sich um eine fiese Erkältung oder einen grippalen Infekt handeln muss. Bereits am Tag zuvor berichtet Daniela Katzenberger ihren Followern davon, dass die Krankheit sie völlig aus der Bahn geworfen habe: „War jetzt genau eine Woche gesund. Fange jetzt wieder von vorne an. Ruhepuls von 110 und Schüttelfrost ohne Ende.“ Als sie plötzlich loshusten muss, verzieht sie schmerzverzerrt das Gesicht: „Scheiße, das tut weh! Ich hab so Panik zu husten. Das ist jedes Mal, als wenn jemand mit ’nem Messer da reinsticht.“

Weitere News:

Nun scheint Daniela Katzenberger den Schmerz nicht länger selbstständig bekämpfen zu können und hat sich professionelle Hilfe gesucht. In einem weiteren Post aus dem Krankenhaus sieht man die Blondine sichtlich erschöpft an einem Tropf hängen. In einer schwarzen Leggings, farbenfrohen Sweatshirtjacke und einem Sport-BH hat sich Dani zum Arzt geschleppt. Bleibt nur zu hoffen, dass es nichts Ernstes ist, was sich die Katze eingefangen hat.