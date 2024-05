Daniela Katzenberger: Klare Worte zu neuem Partner von Iris – „Skeptisch und ganz vorsichtig“

Es gibt Neuigkeiten aus dem Haus Klein/Katzenberger! Nach dem Beziehungs-Drama zwischen Iris und Peter Klein hat die Mutter von Daniela Katzenberger einen neuen Freund. Doch die 37-Jährige schaut mit einem kritischen Auge auf das Ganze. Auf Instagram spricht sie nun Klartext und erklärt, was es damit auf sich hat.

Daniela Katzenberger wird deutlich

Stolz präsentiert Iris Klein ihren neuen Partner Stefan in den sozialen Netzwerken. Ihre Fans freuen sich riesig für sie. Und auch ihre Töchter sind positiv gestimmt. Doch Daniela Katzenberger sieht das ganze etwas kritisch. In einer Instagramstory kommentiert sie die aktuelle Situation nun.

„Das ist jetzt nicht böse von mir gemeint. Wenn meine Mutter glücklich ist, bin ich auch glücklich. Aber ich bin von Natur aus sehr skeptisch. Ich vertraue eigentlich niemandem außer Lukas und mir selber. Meine Mutter ist das komplette Gegenteil. Sie ist extrem kontaktfreudig, lässt jeden in unser Wohnzimmer. Ich habe das Gefühl, dass in der Vergangenheit zu viele Menschen zu viel aus unserem Privatleben mitbekommen haben“, so Daniela Katzenberger.

„Ich bin da echt skeptisch und ganz vorsichtig“

Wie es scheint, hat Daniela Katzenberger aus der Vergangenheit gelernt zu haben und geht neue Kontakte langsam an. Auch aus Sorge um ihre Mutter, wie sie in der Instagramstory erklärt: „Ich bin da echt skeptisch und ganz vorsichtig. Ich habe auch das Gefühl, dass ich bei meiner Mutter immer ein bisschen aufpassen muss. Am Ende ist meine Mutter auch alt genug.“

„Ich will jetzt auch nicht das Arschloch sein, das ihr die rosarote Brille vom Schädel reißt. Ich hoffe einfach, dass es dieses Mal etwas Gescheites ist. Er scheint auch echt ein netter Typ zu sein“, sagt die Frau von Lucas Cordalis abschließend. Bleibt abzuwarten, wie sich die Beziehung wirklich entwickeln wird.