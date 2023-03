Oliver Pocher holt zum nächsten Schlag gegen Iris Klein aus – „Geistesstand einer 15-jährigen Pubertierenden“

Oliver Pocher kann es einfach nicht lassen! Der 45-Jährige teilte in seiner Instagram-Story erneut gegen Katzenberger-Mama Iris Klein aus.

Das Fremdgeh-Drama rund um Iris und Peter Klein findet einfach kein Ende: Die 55-Jährige behauptet felsenfest, dass ihr Mann sie im Rahmen des Dschungelcamps in Australien mit Yvonne Woelke betrogen haben soll. Das dementiert der 55-Jährige, gab allerdings zu, sich in die Dschungelbegleitung von Djamila Rowe verliebt zu haben. Es folgt ein anhaltender offener Schlagabtausch in den Medien – ein gefundenes Fressen für Oliver Pocher.

+++Iris Klein: Noch-Ehemann Peter macht es offiziell – „Ist man deswegen ein Lügner?“+++

Oliver Pocher: Iris und Peter Kleins Dusch-Foto schlägt hohe Wellen

Dass der Comedian gerne mal Influencer aufs Korn nimmt, bewies er mit seiner sogenannten „Bildschirmkontrolle“. Dort stellte er Persönlichkeiten aus der Social-Media-Welt immer wieder an den Pranger. Und auch Iris Klein und ihre öffentliche Schlammschlacht mit ihrem (Noch-)Ehemann macht Oli fassungslos.

Die neueste Schlagzeile rund um Iris und Peter Klein: Iris leakte ein Foto von Peter in der Dusche – nackt. Und das wohl gegen sein Einverständnis, wie die „Bild“ schreibt. Das Foto soll angeblich am 8. März entstanden sein.

Oliver Pocher geht Iris Klein an

Oliver Pocher kann das Verhalten des TV-Stars einfach nicht verstehen. In seiner Story postete er das pikante Dusch-Foto mit den Worten: „Achtung, diese Frau hat schwer einen an der Waffel! Und befreien Sie DIESEN Mann… Er ist nackt und braucht Hilfe! Wenn Sie SIE oder ihre Familie sehen sollten, nehmen sie ihr das Handy weg und verbieten Sie ihr Social Media… Sie ist auf dem Geistesstand einer pubertierenden 15-jährigen und hat ein starkes Aufmerksamkeitsdefizit.“

Man darf gespannt sein, mit welcher pikanten Schlagzeile Iris und Peter Klein demnächst noch überraschen werden…

