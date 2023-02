Iris Klein: Jetzt macht Peter ernst – dieser Aufruf ist eindeutig

Wer im Dschungelcamp 2023 als strahlende Gewinnerin zurück nach Frankfurt flog, ist bei dem ganzen Drama um die Ehe von Peter und Iris Klein schon fast wieder vergessen. Zur Erinnerung, es war Djamila Rowe, die es bis auf den Thron schaffte. Aber die Ehepartner Klein gaben sich auch größte Mühe, um die genannte Info zu vergessen. Während Peter als verheirateter Ehemann ins Versace-Hotel einreiste, zog er nach den Fremdgeh-Vorwürfen von Iris um eine Affäre mit Yvonne Woelke als Betrüger wieder aus.

Auf Mallorca folgte dann die große Aussprache und das endgültige Liebes-Aus bei den beiden. (Hier mehr dazu) Dabei sprach Iris Klein auch immer wieder von einer Midlife Crisis, in der Peter stecke und die ihn dazu brächte, jetzt ganz neue Wege einzuschlagen. So solle er eine Karriere als Kneipensänger in Hamburg anstreben. Bislang äußerte sich nur Iris zu diesen Plänen, jetzt spricht auch Peter und startet einen Aufruf, der Großes ankündigt.

Iris Klein kündigte Peters Karrierewunsch an

Dass Familie Katzenberger-Klein großen Spaß an Karaoke hat, zeigten Daniela Katzenberger, Mama Iris und Schwester Jenny Frankhauser schon oft auf Instagram. Bislang immer mit dabei war auch Peter, der sich bei den privaten Abenden mit dem Mikro in der Hand sichtlich wohlfühlte.

Jetzt macht der Auswanderer anscheinend ernst und trifft Vorbereitungen, die den Kneipensänger-Plan untermauern. Auf seinem Instagram-Kanal bittet er am Samstag (18. Februar) seine Fans um Hilfe. „Ich bin aktuell auf der Suche nach einem Effektgerät für Gesang und ich wollte euch mal fragen, ob ihr vielleicht eine Ahnung habt, was da aktuell so auf dem Markt ist und was empfehlenswert ist.“

Iris Kleins Mann Peter startet Instagram-Aufruf

Dann wird er nochmal konkret und sagt: „Und zwar suche ich etwas, was ich mitnehmen kann, wenn ich irgendwo hinreise. Wo ich dann einfach zwischen Mikrofon und Mischpult blenden kann, aber meine Effekte immer gleich sind. Weil ich weiß ja nie, welche Technik angeboten wird, ob dieses Mischpult schon irgendwelche Effekte drin hat, oder nicht und ich möchte halt immer mit denselben Effekten spielen.“

Wo genau er mit seiner Effektmaschine hinreisen möchte, verrät Peter Klein nicht. Dass er sich aber über wechselnde Technik Gedanken macht, spricht stark für diverse Auftritte in unterschiedlichen Kneipen. Bleibt abzuwarten, wann der Hobbysänger sein kleines Geheimnis lüftet und verrät, was es mit seinem Aufruf wirklich auf sich hat.