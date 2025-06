FC Schalke 04: Noch vor seiner Ankunft – Neuzugang macht klare Ansage

Was war das für eine katastrophale Saison des FC Schalke 04 – schon wieder! Die königsblauen Anhänger waren froh, dass das Leiden ein Ende hatte. Die Hoffnung auf bessere Zeiten ist groß. So darf es jedenfalls nicht weitergehen, das weiß jeder im Verein.

Auch ein Neuzugang sieht das so: Timo Becker ist der erste Transfer des FC Schalke 04 und machte nach dem Saisonende jetzt eine klare Ansage in Richtung seines Herzensklubs. Für die sportliche Wende will er selbst sorgen.

FC Schalke 04: Becker macht klare Ansage

Während der FC Schalke 04 den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gerade so geschafft hat, stieg Timo Becker mit Holstein Kiel aus der Bundesliga ab. Drei Jahre spielte er an der Förde, wurde direkt zu einem Publikumsliebling. Dementsprechend flossen am letzten Spieltag gegen den BVB viele Tränen.

Becker wurde von den Kiel-Fans auf den Zaun des Gästeblocks gefordert, wo 8.000 mitgereiste Anhänger den 28-Jährigen feierlich verabschiedeten. Am „Sky“-Mikrofon zeigte sich der gebürtige Hertener niedergeschlagen, aber auch stolz darauf, was die Störche geleistet haben. „Das ist immer ein Zeichen der Ehre, wenn die Fans dich auf den Zaun holen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Dann weiß man, dass man etwas geleistet hat für den Verein“, erklärte Becker.

Sein Fokus richtet sich jetzt schon auf Schalke. Der Verteidiger macht eine Ansage, die den Fans gefallen wird: „Wer mich kennt, weiß, dass ich harte Aufgaben mag. Jetzt auf Schalke versuche ich, den Laden umzukrempeln.“

Becker schon auf Haussuche

Dass das alles andere als einfach wird, weiß vermutlich auch Becker selbst. Beim FC Schalke 04 herrscht nach dem Saisonende vor allem in der Führungsetage ganz schön viel Chaos. Im Aufsichtsrat droht ein Knall zwischen einem Mitglied und dem Vorsitzenden Axel Hefer.

Zurück zu Becker: Der Abwehrspieler hatte unmittelbar nach der Bekanntgabe seines Wechsels die S04-Fans um Hilfe gebeten. Er startete einen Aufruf über Instagram. „Help! Wir suchen ein Haus zur Miete, in Buer oder Umgebung. Falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, sagt mir gerne Bescheid“, so das Eigengewächs. Nach nur wenigen Stunden hatten sich schon sehr viele Leute gemeldet, verriet der Profi.

Jetzt muss es nur noch auf dem Platz klappen. Zur neuen Saison werden viele Blicke auch auf Becker gerichtet sein. Ob die S04-Fans endlich wieder rosige Zeiten erleben werden?