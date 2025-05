FC Schalke 04: Timo Becker kehrt zurück – und bittet jetzt Fans um Hilfe

Er ist der erste Neuzugang beim FC Schalke 04 und ein Rückkehrer: Timo Becker. Der Profi, der bis zum Saisonende noch für Holstein Kiel auflaufen wird, zieht ab der kommenden Saison wieder das Trikot seines Herzensklubs an.

Auch wenn der gebürtige Hertener noch zahlreiche Menschen aus Gelsenkirchen kennt, braucht er dennoch Hilfe bei der Suche nach einem neuen Haus. Er wendet sich dabei an die Fans des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Rückkehrer Becker sucht ein Haus in Gelsenkirchen

Der verlorene Sohn kehrt zum FC Schalke 04 zurück: Timo Becker wird ab der kommenden Saison wieder ein Königsblauer sein. Das hat der Revierklub schon vor einigen Wochen verkündet. Er ist damit der erste Transfer für die neue Spielzeit, in der der Revierklub wieder oben mitspielen möchte.

Becker durchlief mehrere Teams in der Knappenschmiede und feierte anschließend sein Profidebüt. Anschließend gab es eine einjährige Leihe zu Hansa Rostock. Nach seiner Rückkehr wurde er 2022 an Holstein Kiel verkauft. Mit den „Störchen“ gelang ihm der sensationelle Aufstieg in die Bundesliga. Dort ist Abstiegskampf angesagt. Egal, wie die Kieler die Saison beenden, Becker wird nicht mehr zum Team dazugehören.

Mit der Rückkehr zum S04 muss auch eine wichtige Entscheidung getroffen werden: Wo will Becker wohnen? Die Antwort dürfte klar sein: natürlich in Gelsenkirchen. Dafür sucht der Abwehrspieler nun Haus, wie er auf Instagram mitteilt.

Bald-S04-Star bittet Fans um Hilfe

„Hilfe! Wir suchen ein Haus zur Miete – in Buer und Umgebung. Falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, sagt mir gerne Bescheid“, schreibt der baldige Profi des FC Schalke 04 in seiner Story. Nach nur wenigen Minuten wurde dieser Beitrag des 28-Jährigen zahlreich in den sozialen Netzwerken geteilt.

Anscheinend hat er auch schon etwas gefunden. Wenige Stunden später meldete sich Becker erneut und bedankte sich: „Danke für die vielen Nachrichten und die Hilfe.“ Für die königsblauen Anhänger war es selbstverständlich, dass sie den Schalker Jungen bei der Suche nach einem Haus unterstützen.

Was besonders interessant ist in dem Deal: Schalke hat Becker mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Er soll also nicht nur in der kommenden Saison, sondern über die nächsten Jahre zu einer Führungsfigur für Königsblau werden. Das ist mal eine klare Ansage.