Iris Klein: Ehe-Aus mit Peter – deshalb sieht Experte trotzdem Hoffnung

Während Daniela Katzenberger im Januar noch hoffnungsvoll sagte „Nichts ist so alt wie das Dschungelcamp im Februar“, wird ihre Mutter Iris Klein wohl noch ein bisschen länger an die RTL-Show erinnert werden. Immerhin war der Australien-Trip ihres (Noch)-Ehemanns Peter Klein der Auslöser für ihr Ehe-Drama.

Während Iris Klein hartnäckig an ihrem Fremdgeh-Vorwurf festhielt, dementierte Peter Klein, eine Affäre mit Dschungelcamp-Begleitung Yvonne Woelke gehabt zu haben. Zurück in seiner Wahlheimat Mallorca gestand er dann seinen Seitensprung. Damit hat Iris Klein ihre Ehe offiziell für gescheitert erklärt. Während sich die TV-Bekanntheit jetzt in ihrer neuen Wohnung einrichtet, sieht Paartherapeut Eric Hegmann aus Hamburg trotzdem noch Hoffnung am Liebes-Himmel, wie er auf Anfrage dieser Redaktion verrät.

Iris Klein spricht bei Peter von Midlife Crisis

Ein Begriff, der bei Iris Klein im Zusammenhang mit Peter immer wieder fällt, ist „Midlife Crisis“. In vermeintlich klärenden Gesprächen äußerte Peter nicht nur sein Interesse an anderen Frauen, sondern auch den Wunsch, in Hamburg nochmal als Kneipensänger durchzustarten.

Veränderungen, mit denen Iris so gar nichts anfangen kann, die sich aber durchaus mit einer Midlife Crisis in Verbindung bringen lassen. Hegmann erklärt: „In Verhaltensweisen, die als Midlife Crisis beschrieben werden, verbergen sich meist große Ängste, etwas zu verpassen, Lebensträume nicht mehr erfüllen zu können, Veränderung zu erleben und Autonomie zu erfahren. Diese wiederum sorgen bei Partnern, die in einer ganz anderen Lebenssituation sind, für große Verunsicherung, die wiederum meist für ein Festhalten am Bewährten und mehr Bindungsversuche sorgen.“

Iris Klein kann mit Peters Wünschen nichts anfangen

Dass die beiden aktuell ganz andere Interessen haben und Iris nur schwer verstehen kann, warum er nach 20 Jahren Ehe, Finca auf Mallorca, diversen Urlauben und regelmäßigen TV-Auftritten in der Gesellschaft seiner Familie jetzt den Schlussstrich zieht, ist offensichtlich. Vor dem Dschungelcamp schienen sich die Eheleute eigentlich gut zu verstehen. Eine Paartherapie könnte helfen.

Bei der Ankunft am Flughafen in Frankfurt zeigten sich Yvonne Woelke und Peter Klein bereits vertraut. Wenig später machte Klein seine Affäre dann öffentlich. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Dabei ist allerdings wichtig zu beachten: „Beide Wünsche sind zunächst gleichberechtigt. Es obliegt nun den Partnern, diese in diesem Moment als gegensätzlich erlebte Bedürfnisse, auf Augenhöhe zu verhandeln. […] Ohne Veränderungsbereitschaft auf beiden Seiten kann auf die neue Situation nicht als Team reagiert werden.“

Iris Klein: Paartherapeut sieht Chance auf Ehe-Rettung

Paartherapeut Eric Hegmann glaubt aber auch, dass die viel thematisierte Midlife Crisis nicht das endgültige Aus bedeuten muss und damit auch bei Iris und Peter Klein noch Hoffnung bestehen könnte.

Denn: „Eine sogenannte Midlife Crisis kann für ein Paar die Chance darstellen, die Bedürfnisse der Partner neu zu verhandeln. Denn diese verändern sich über Jahrzehnte. Es braucht eine solche Reibung der Partner, um sich selbst zu finden und die Beziehung am Leben zu erhalten. Sie zeigt oft, dass Bedürfnisse nicht ausgesprochen und nicht verhandelt wurden.“

Statt Schuldzuweisungen sollte der „Konflikt ihrer unterschiedlichen Wünsche als gemeinsamer Gegner“ begriffen werden, dem man sich als Team stellt. Sofern denn der Wunsch an einem Team überhaupt noch besteht…