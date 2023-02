Daniela Katzenberger holt Lucas am Flughafen ab: Ihre Reaktion spricht Bände

Sie sind wieder vereint. Nach zwei langen Wochen im RTL-„Dschungelcamp“ ist nun auch der Drittplatzierte Lucas Cordalis wieder in heimischen Gefilden gelandet. Am Donnerstagmittag teilte seine Frau Daniela Katzenberger ein Video, das zeigt, wie der 55-Jährige auf Mallorca ankommt.

Zu den Klängen von Puff Daddys „I’ll be missing you“ lief ihm Töchterchen Sophia in die Arme und auch Daniela Katzenberger scheint sichtlich froh, dass ihr Herzblatt wieder Zuhause ist. Schließlich waren die vergangenen Tage alles andere als einfach für die Familie.

Daniela Katzenberger hat ihren Lucas zurück

Nicht nur, dass Lucas im Laufe der Show immer mehr Abneigung vonseiten der Zuschauer zu spüren bekam … Wie „Dschungelcamp“-Gag-Lieferant Micky Beisenherz schrieb, habe das Produktionsteam gar gejubelt, als der Sohn des ersten Dschungelkönigs, Costa Cordalis, aus der Show geflogen war, auch der Skandal um Peter Klein belastete das Wohlbefinden der Katzenbergers.

So soll der Mann von Danielas Mama Iris während des Aufenthaltes in Australien etwas mit der Begleitung von Djamila Rowe gehabt haben. Die Ehe der beiden scheint zerbrochen, Iris kündigte bereits an, aus der gemeinsamen Bleibe ausziehen zu wollen. Verständlich also, dass Daniela nicht noch dumme Kommentare von den Fans bei Instagram lesen wollte. Und so scheint ihre Reaktion auf die schlechten Nachrichten der vergangen Tage zu sein, einfach mal die Kommentarfunktion fürs neueste Video auszuschalten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Daniela Katzenberger diesen Weg geht. Zu häufig war sie bereits negativen Kommentaren ausgesetzt. Wie es nun bei der Katzenberger/Cordalis-Familie weitergeht? Wir werden sehen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn erst mal alle ein wenig zur Ruhe kommen und privat miteinander – statt öffentlich übereinander sprechen. Wir drücken Iris, Daniela und Co. dafür die Daumen.