Invictus Games: Überraschung zum Abschied – plötzlich steht ER auf der Gästeliste

Es waren wahrlich wundervolle Tage. Seit vergangenen Samstag (9. September 2023) gastieren die „Invictus Games“ in Düsseldorf, schenkten der Stadt und Tausenden Gästen unvergessliche Momente. Am Samstag (16. September 2023) enden die Spiele, wie sie begonnen haben – mit einer riesigen Party.

Standen bei der Eröffnung der „Invictus Games“ Persönlichkeiten wie Prinz Harry, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und Rapper Macklemore auf der Bühne der „Merkur Spiel Arena“, scheint man jetzt sogar noch einen Ticken drauflegen zu wollen.

„Invictus Games“: Closing Ceremony mit Superstars

Mit Sicherheit wird Prinz Harry wieder einen Redeanteil haben. Auch wird spekuliert, dass Meghan Markle eine Rolle bei der „Closing Ceremony“ haben wird. Auf der Bühne wird Superstar Rita Ora stehen.

„Ich bin unglaublich stolz, Teil der Abschlusszeremonie der Invictus Games in Düsseldorf zu sein. Ich freue mich sehr, vor diesem einzigartigen Publikum aufzutreten. Die Invictus Games sind ein ganz besonderes Sportereignis und die Teilnehmer sind für uns alle eine Inspiration für Ausdauer und Willenskraft“, heißt es dazu von der Sängerin („Your Song“).

Rita Ora und Sam Ryder auf der Bühne

Doch Rita Ora wird nicht der einzige Musikact sein. So steht noch ein Name auf der Gästeliste, mit dem wohl die Wenigsten gerechnet haben. Demnach wird auch der britische ESC-Star Sam Ryder („Space Man“) auf der Bühne stehen. Der 34-Jährige wurde 2022 zweiter beim Eurovision Song Contest in Turin.

Zudem wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede halten und den Teilnehmern für ihre Dienste und ihr Engagement danken. Starten wird die „Closing Ceremony“ der „Invictus Games 2023“ um 20 Uhr. Es gibt noch Resttickets. Zudem stehen am Samstag noch die Wettkämpfe im Bogenschießen an. Das Finale startet da um 14.25 Uhr.