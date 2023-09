Prinz Harry in Düsseldorf: Wüste Beleidigungen bei Rathausempfang

De Prinz kütt! Über ein Jahr ist es bereits her, dass Prinz Harry, damals zusammen mit seiner Frau Meghan Markle, die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf besucht hatte. Bei bestem Wetter hatten die royalen Aussteiger damals Werbung für die „Invictus Games“ gemacht.

Am Samstag (9. September 2023) war das Wetter wieder königlich. Die Sonne schien, keine Wolke war am Himmel zu sehen, als Harry am Rathaus ankam. Kurz vor Ankunft des Prinzen in Düsseldorf schallten jedoch lautstarke Rufe über den Rathausplatz. Etwa 50 Meter von dem Eingang des Rathauses der NRW-Landeshauptstadt entfernt, hatten sich Demonstranten versammelt. Sie protestierten gegen Krieg. Auf den Plakaten, die sie ausgerollt hatten, hieß es: „Kein Werben fürs Sterben. Sie reden von Respekt und schicken Menschen in den Tod.“

Boris Pistorius bei Empfang für Prinz Harry beleidigt

Bei der Ankunft von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius wurde es dann noch übler. „Panzerkreuzer“ und „Kriegstreiber“ schallte es immer wieder aus der Menge. Prinz Harry dagegen wurde freundlich empfangen. Als der Royal um 15.50 Uhr aus seinem Range Rover stieg, wurden Fahnen geschwenkt und gejubelt. Ein königlicher Empfang für den royalen Aussteiger zum Start in die „Invictus Games“.

Nach seinem Besuch im Düsseldorfer Rathaus ging es für Prinz Harry abends noch im Stadion weiter. Dort eröffnete der Royal die „Invictus Games“.. Bei der Feier trat auch Rapper Macklemore („Can’t Hold Us“) auf.