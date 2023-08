„Immer wieder sonntags“: ARD verschiebt Sendung von Stefan Mross – Showdown mit dem „Fernsehgarten“

Die besonderen Sendungen beim ZDF-„Fernsehgarten“ – sie nehmen kein Ende. Nachdem der Mallorca-„Fernsehgarten“ am vergangenen Sonntag (30. Juli 2023) wegen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft bereits mit Zeitversatz ausgestrahlt werden musste, zeigt das ZDF an diesem Sonntag (6. August 2023) ein Best-of der „Fernsehgarten“-Saison 2022. Dabei verspricht der Sender: „Nur das Beste vom Besten! Heute gibt es die Highlights der Fernsehgartensaison 2022: spektakuläre Aktionen, Höhepunkte aus den Bereichen Artistik, Tanz und Illusion und natürlich viel Musik.“ Und auch die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ rückt an diesem Tag vom üblichen Schema ab.

Statt wie immer um kurz nach zehn Uhr grüßt Stefan Mross an diesem Sonntag erst um 13.30 Uhr aus dem Europapark Rust. Schuld ist wie so oft in diesen Tagen die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft. Die Show wird also nicht wie gewohnt live ausgestrahlt, sondern als Aufzeichnung. Es kommt also zum Showdown mit dem „Fernsehgarten“, der um 12 Uhr beginnt und um 14.10 Uhr endet.

Und auch die Gäste der neuen „Immer wieder sonntags“-Ausgabe sind bereits bekannt. „Fernsehgarten“-Fans dürften bei der Lektüre dieser ein Déjà-vu haben. So freut sich Stefan Mross unter anderem auf Olaf der Flipper. Der Mann mit dem markanten roten Jackett und dem Superhit „Wir sagen danke schön“ brachte am vergangenen Sonntag bereits den Mallorca-„Fernsehgarten“ zum Beben. Nun sollen auch in Rust Hunderte mitsingen, wenn es heißt „Wir sagen danke schön, 40 Jahre Die Flippers. Und, dass wir heute wieder hier sind, das verdanken wir nur euch“.

Doch natürlich steht Olaf Malolepski nicht alleine auf der Bühne. Stefan Mross hat auch Voxxclub, die Höhner, die Band Calimeros, die Grubertaler, Linda Hesse und Geraldine Olivier eingeladen.

Beim „Fernsehgarten“-Best-of dürfen sich die Zuschauer dagegen auf Auftritte von Andrea Berg, Ben Zucker, Marianne Rosenberg, Nino de Angelo, Alle Achtung, Luca Hänni, Kissin‘ Dynamite & The Baseballs, Giovanni Zarella, Alphaville, Cutting Crew, Aura Dione, Ella Endlich, Angelo Kelly & Family, Inner Circle und Culcha Candela freuen.