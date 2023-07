„Immer wieder sonntags“: Konkurrenz besetzt Studio im Europapark – auf Wunsch von Stefan Mross

Schlagermusik begeistert hierzulande Millionen von Menschen. Kein Wunder also, dass immer mehr TV-Sendungen genau das bieten. Vom ZDF-Fernsehgarten, über „Die Giovanni Zarrella Show“, bis hin zu „Immer wieder sonntags“: Allesamt fahren sie überragende Quoten ein.

Neben den großen Shows im ZDF und der ARD gibt es auch das ein oder andere Format auf anderen Sendern. Der MDR zeigt am Samstagabend (29. Juli) beispielsweise „Sommer-Spaß mit Andy Borg“. Dabei erwarten die Schlager-Fans gleich mehrere Überraschungen. Ausgerechnet „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross steckt dahinter.

Allgemein gilt die TV-Branche als hartes Pflaster. Vor allem Konkurrenz spielt eine große Rolle. Doch dass das nicht immer so sein muss, zeigt diese Geste von Stefan Mross. Denn er überlässt seinem Kollegen Andy Borg seine „Immer wieder sonntags“-Arena im Europaprk in Rust. Dort steigt dann am Samstagabend (29. Juli) der „Sommer-Spaß mit Andy Borg“.

Im Interview mit „IPPEN.MEDIA“ erzählt Schlager-Ikone Andy Borg, wie es zu diesem außergewöhnlichen Tausch kam. „Wir haben uns lange und immer wieder umgeschaut, bis dann Stefan die Idee hatte: Macht’s das doch bei uns! Und dann haben wir uns gefreut, weil ganz schnell sogar das Datum feststand und wir am Samstagabend zu unserer Gartenparty ‚Sommer-Spaß‘ einladen können“, erzählt er.

Stefan Mross mit von der Partie

ARD-Star Stefan Mross überlässt seinem Kollegen nicht nur sein Studio, sondern wird heute auch in der Sendung selbst mit dabei sein. Schließlich hat der „Immer wieder sonntags“-Moderator am nächsten Tag frei. Seine Sendung fällt am Sonntag (30. Juli 2023) wegen der Übertragung der Frauen WM nämlich aus.

Neben Stefan Mross sind unter anderem auch Semino Rossi, Fantasy, Sigrid & Marina, Die Jungen Zillertaler, Rosanna Rocci und Ramon Roselly dabei. Los geht es am Samstagabend um 20.15 Uhr live im MDR.