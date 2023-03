„Immer wieder sonntags“ (ARD): Aus für Anna-Carina Woitschack? Jetzt spricht der Sender

Wir nähern uns so langsam dem Frühling. Zugegeben: Das ist beim Blick aus dem Fenster nicht zwingend ersichtlich, aber der Kalender lügt nicht. Und so kommt es auch nicht überraschend, dass der SWR, der für die ARD die Show „Immer wieder sonntags“ verantwortet, am Wochenende die ersten Termine von Stefan Mross‘ beliebter Schlagersendung veröffentlichte.

„Die Termine für die neue Saison stehen jetzt fest. Wir starten am 7. Mai und freuen uns schon so auf euch“, hieß es am Sonntagmorgen pünktlich um 10.03 Uhr (also der normalen Startzeit von „Immer wieder sonntags„) auf der Facebookseite der Sendung. Zwölf Folgen plus einer Best-of-Sendung wird es in diesem Jahr geben.

Bedeutet: Die „Immer wieder sonntags“-Saison endet am dritten September 2023. Und auch zu den Ticketpreisen konnte man bei ARD und SWR schon Auskunft geben. Zwischen 19 und 23 Euro wird eine Karte kosten. Doch eine Frage bleibt auch knapp zwei Monate vor Start noch immer unbeantwortet.

Was wird eigentlich aus Anna-Carina Woitschack? Während die Fans bei Facebook fleißig prophezeien, dass das Ende der Beziehung zu Stefan Mross auch gleichbedeutend mit ihrem Ende bei „Immer wieder sonntags“ sei, hält sich der SWR in diesem Punkt noch bedeckt.

Auf Nachfrage dieser Redaktion hieß es vom Sender: „Zur künftigen Rolle von Anna-Carina Woitschack bei ‚Immer wieder sonntags‘ gibt es noch keine Entscheidung.“ Ein Satz, der vieles bedeuten kann. Ebenso unklar ist, was mit der „Starküche“, einem beliebten Bestandteil der Sendung, der von Anna-Carina Woitschack bespielt wurde, passiert.

Mehr Nachrichten:

„Dies gilt auch für die Frage nach der Fortsetzung und Besetzung der „Starküche“ in der kommenden Saison“, führt der SWR weiter aus. Wir müssen uns also noch ein wenig gedulden. Spätestens am siebten Mai aber wird das Rätsel um die Zukunft von Anna-Carina Woitschack bei „Immer wieder sonntags“ gelüftet.