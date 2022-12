„Immer wieder sonntags“: 2023 ohne Anna-Carina Woitschack? DAS sagt der Sender

Wenn zwei Menschen sich trennen, ist das nie leicht. Schließlich war einst Liebe da, die nun zerbrochen ist. Es kommen also große Probleme im Privaten auf die sich einst Liebenden zu. Doch noch schwieriger wird es, wenn die beiden Partner auch noch beruflich verbandelt sind. So wie bei Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack. Die beiden waren nicht nur im Privaten, sondern auch in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ ein tolles Paar.

Doch nun ist die Beziehung zerbrochen. Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross gehen fortan getrennte Wege. Während sich Anna-Carina bereits mit einem neuen Mann trifft, ist dahingehend bei Stefan Mross noch nichts verlautbart worden. Doch wie geht es mit „Immer wieder sonntags“ weiter? Schließlich agierte die 30-Jährige dort als Mross‘ Sidekick.

Wir haben beim SWR, der „Immer wieder sonntags“ produziert, nachgefragt. Von Senderseite heißt es: „Wir können bestätigen, dass Stefan Mross auch im nächsten Jahr die Sendung moderieren wird. Weitere Details sehen wir, wenn es im kommenden Jahr so weit ist. Dies betrifft auch die bisherige Rolle von Anna-Carina Woitschack in der Show. Hier gibt es bislang keine Entscheidungen. Zu privaten Angelegenheiten äußern wir uns allerdings grundsätzlich nicht.“

Wir müssen uns also noch ein wenig gedulden. Schade wäre ein Abschied der ehemaligen „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin auf jeden Fall. Schließlich kam die Ex-Partnerin von Stefan Mross beim Publikum gut an und war gut in die Show integriert. Spätestens Mai/Juni 2023 wird es aber Gewissheit geben, dann startet traditionell die neue „Immer wieder sonntags“-Saison.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack hatten Mitte November ihr Ehe-Aus verkündet. In einer gemeinsamen Stellungnahme schrieb das Paar, das sich einst bei Florian Silbereisen traute: „Nach den unzähligen Spekulationen der letzten Zeit, möchten wir euch hiermit gerne ‚unsere‘ Wahrheit mitteilen. Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele. Wenn einer sagen kann „In guten wie in schlechten Zeiten“ dann wir. Wir hatten eine wunderschöne Zeit, haben uns durch manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch respektvoll in die Augen schauen. Getrennt und doch zusammen, Individuen und doch eine Einheit. Seelenverwandt und nun geht jeder seinen eigenen Weg.“